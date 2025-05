Superintendência da Juventude recebe estudantes semifinalistas do Parlamento Juvenil

Em parceria com o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a Superintendência Especial da Juventude (Superjuv), na pessoa da Superintendente Anne Livianne, reafirmou o apoio e a parceria com a juventude sergipana ao receber, na tarde desta segunda-feira, 5, os estudantes do 3º ano Adrian Daniel, Luiz Melo e Eloise Vitória, semifinalistas do edital realizado pelo Ministério da Educação (MEC). O objetivo do edital é integrar alunos de todos os países do Mercosul, promovendo a participação em debates e buscando o desenvolvimento de projetos sobre temas relevantes para a região.

O Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM) é um programa que busca aproximar os jovens dos países membros, criando um lugar de diálogo e troca de experiências. O projeto busca estimular a participação ativa da juventude nas questões políticas, sociais e culturais, incentivando-os a desenvolverem soluções para os desafios enfrentados.

“Enquanto Superintendência, fomos mobilizadores junto à Seduc nesse processo, em contato com o Ministério da Educação, que nos fez o convite para darmos suporte aos jovens sergipanos inscritos no edital. Hoje, tivemos a honra de recebê-los para parabenizá-los pela conquista e apresentar os projetos da Superjuv, para que, futuramente, também possamos ser parceiros. Enquanto Governo do Estado, é uma honra motivar cada vez mais a participação da juventude em editais do Brasil e do mundo”, destaca a superintendente Anne Livianne.

A assessora do Centro Estadual de Idiomas (CEI), Edineia Sobral, destacou a participação dos alunos classificados para a semifinal em Brasília, de 26 a 30 de maio. “Durante esses dias que passaremos em Brasília, eles poderão conhecer todo o projeto do PJM, e lá haverá a seleção do finalista. A parceria com a Superintendência nos agregou sobremaneira, e é muito importante, pois estamos tratando juventude com a juventude”, pontua.

Eloise Vitória, 17 anos, é moradora de Ilha das Flores e foi a terceira selecionada no PJM. Ela destacou a felicidade em poder viajar pela primeira vez para fora do estado, levando seu projeto a Brasília. “Meu projeto se chama ‘Econect’ que, em seu termo, significa utilizar os aparelhos eletrônicos para manter um debate e integração dos jovens na conscientização ambiental e sustentabilidade, para que tenhamos um futuro melhor”, ressalta.

Adrian Daniel, 17 anos, destacou que o processo foi bastante desafiador e que a grande motivação foi enxergar no programa a possibilidade de unir duas coisas que gosta: política e educação. “Quando decidi realmente participar, percebi que precisava dar o meu melhor. Com um projeto feito anteriormente, aprimorei um trabalho voltado a desenvolver uma simulação da conferência da ONU, para que trabalhasse a temática do PJM. A minha parte favorita foi a da votação, pois pude visitar escolas, jovens e gestores”, enfatiza.

Luiz Melo, também de 17 anos, tem, há muito tempo, o sonho de conhecer o Distrito Federal e destacou que poder trabalhar com meio ambiente, por meio da arborização urbana da capital de Sergipe no PJM, foi uma grande oportunidade. “Trabalho pela manhã, estudo à tarde e faço curso à noite. Então, eu levava meu computador para todos os lugares para conseguir fazer o projeto. Estar na semifinal é muito gratificante. Estamos muito ansiosos para representar nosso estado em Brasília e ficamos felizes por estarmos aqui na Superjuv”, finaliza.

