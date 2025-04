Superintendente da Caixa em Sergipe é agraciada com Título de Cidadania

A superintendente de Rede da Caixa em Sergipe, Sílvia Leandra Pelloso, tornou-se oficialmente cidadã sergipana na tarde desta segunda-feira, 7, ao ser agraciada pela Assembleia Legislativa com o Título de Cidadania proposto pelo deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas), economiário aposentado com quem a homenageada trabalhou ao chegar em Sergipe.

“Quando fui superintendente da Caixa, tive a oportunidade de recebê-la em nosso estado e de trabalhar com ela que, em 2015, foi promovida a Superintendente Regional e mudou-se de Sergipe, mas retornou há quase dois anos. Em toda a sua trajetória em território sergipano, Sílvia ofereceu e continua oferecendo uma grande contribuição para o desenvolvimento do Estado, representando aquela que é uma das maiores instituições de fomento ao desenvolvimento de Sergipe e do Brasil, que é a Caixa Econômica Federal”, destacou Luciano Pimentel.

Natural de Tamboara, no Paraná, Sílvia Pelloso é economiária há 36 anos e, de 2010 a 2015, atuou como Gerente Regional de Canais e Atendimento, participando da abertura de 17 novas agências da Caixa em Sergipe. Após passagens por Tocantins, Maranhão e Recife, retornou a Sergipe em junho de 2023 para assumir o cargo que ocupa atualmente.

“Por onde passou, Sílvia Pelloso exerceu suas atribuições com maestria, transparência e respeito pelas pessoas, valores que fizeram dela uma referência dentro da Caixa Econômica Federal e, sobretudo, um nome respeitado em Sergipe. Seu trabalho impactou positivamente a economia local, impulsionando negócios, fomentando o desenvolvimento e promovendo mais oportunidades para a população sergipana”, disse Luciano Pimentel em seu discurso de boas-vindas à nova cidadã sergipana.

Emocionada com a presença dos amigos, familiares e colegas de trabalho, Sílvia Pelloso fez um discurso de gratidão ao estado que a acolheu e aos laços que construiu em Sergipe. “Esse título, mais do que um reconhecimento, é um compromisso que eu tenho com essa terra, com esse povo. É um símbolo da minha entrega, da minha gratidão e do meu amor por esse lugar, que me adotou com tanto carinho. Como Cidadã Sergipana, levo comigo não apenas o título, mas o compromisso amoroso de retribuir tudo que eu recebi. Assumo com gratidão e coragem a missão de continuar plantando sementes de cuidado, de crescimento e de esperança nessa terra que eu escolhi como minha”, afirmou.

Para a nova cidadã sergipana, Sergipe foi um presente gigantesco e um lugar de aprendizado. “Quando cheguei aqui, Luciano Pimentel e tantos outros amigos que vejo neste plenário estavam na Caixa para me receber. Eles fizeram a minha primeira base, a minha primeira estrutura, me deram força para ser a Sílvia que eu sou agora. Muito grata a vocês. Vocês não têm ideia da diferença que fizeram para a minha vida e para a minha carreira”, enfatizou Sílvia Pelloso, encerrando sua fala exaltando seu amor por Sergipe.

“Sou agora e para sempre filha dessa terra de imensa grandeza, onde cada gesto é afeto e cada abraço uma celebração. Sergipe mora em mim e pulsa forte no meu coração. Para sempre serei dessa gente, de alma nobre e coração quente. Sigamos juntos com coragem, fé e amor por nossa maneira. Muito obrigada, Sergipe. Muito obrigada, Aracaju. Muito obrigada a vocês por me permitirem esse momento”, concluiu Sílvia.

Da Assessoria – Foto: Jadilson Simões/Alese