Superintendente do Sebrae/SE anuncia eventos nacionais para Sergipe

A superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, visitou nesta quinta-feira em São Paulo os stands da 15ª edição da Campus Party Brasil (CPBR15) maior festival de tecnologia, disrupção, empreendedorismo e STEAM do mundo.

Ao lado do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, e do diretor do evento, Francesco Farrugia, Priscila reafirmou o apoio do Sebrae/SE na chegada de eventos ligado ao Campus Party a Sergipe.

“Além da visita técnica e o contato direto com cases de sucesso que estamos tendo aqui, o Sebrae Sergipe está articulando junto à organização do evento e os municípios para levar o Campus Day para Canindé do São Francisco (novembro/23) e a Campus Party para Aracaju (previsão para setembro/24)”, adiantou Priscila. “Eventos que levarão toda a experiência do Campus Party para Sergipe, com debates sobre tecnologia, criatividade, inovação e educação”, concluiu a superintendente.

Também estiveram presentes na visita técnica de hoje o secretário municipal Jeferson Passos (Aracaju), o diretor Brenno Barreto, o assessor Marcos Barreto e o gerente de Inovação Marcus Bezerra (Sebrae/SE), dentre outros.

Foto assessoria