SUPERINTENDENTE DO SEBRAE SERGIPE RECEBE O COLAR E DIPLOMA DE MÉRITO GUMERSINDO BESSA, CONCEDIDO PELO TCE

A superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, foi agraciada nesta terça-feira com o Colar e o Diploma de Mérito “Gumersindo Bessa”, uma das mais altas honrarias concedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE). A comenda reconhece personalidades que se destacam por sua contribuição relevante ao desenvolvimento de Sergipe e ao aprimoramento da gestão pública.

A homenagem reforça o legado que Priscila vem construindo à frente do Sebrae Sergipe, liderando iniciativas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo, à inovação e ao estímulo aos pequenos negócios, pilares essenciais para o crescimento econômico e social do estado.

“Receber o Mérito Gumersindo Bessa é uma honra que celebro com profunda gratidão. Essa homenagem simboliza não apenas a minha trajetória, mas o esforço conjunto do time do Sebrae Sergipe, que trabalha todos os dias para transformar realidades e gerar oportunidades. Sigo ainda mais comprometida em contribuir com trabalho, sensibilidade e dedicação para que Sergipe avance cada vez mais”, destacou Priscila.

Texto e foto assessoria