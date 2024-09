“Tá na hora dessa qualidade de vida chegar para todos os aracajuanos”, diz Yandra

Transformar Aracaju em uma cidade mais inclusiva, inovadora e com qualidade de vida para as pessoas é uma meta que, segundo a candidata a prefeita de Aracaju, Yandra (União), dá o tom de seu plano de governo. Em suas palavras, para alcançá-la são necessárias soluções articuladas que contemplem diversas áreas.

“Tá na hora dessa qualidade de vida chegar para todos os aracajuanos. Nosso plano de governo foi escrito pelas mãos deles, ouvindo seus anseios e necessidades e, por isso, temos propostas voltadas a cuidar das pessoas esquecidas com o desenvolvimento da cidade”, afirmou.

Um dos projetos destacados por Yandra é a criação do primeiro Hospital Municipal de Aracaju, que funcionará como uma unidade de urgência/emergência, contando com recursos tecnológicos e humanos adequados para o atendimento geral de natureza clínica e cirúrgica.

“A saúde não será mais vista como privilégio, mas como um direito fundamental. Iremos garantir que a nossa população tenha acesso aos equipamentos públicos de forma eficaz”, disse ela.

Nesse sentido, ela também realça a necessidade de um Hospital Público Veterinário dotado de atendimento clínico e cirúrgico especializados, além de uma emergência 24 horas para cães e gatos.

“Queremos atender, principalmente, a população mais carente de Aracaju. Conhecemos o local mais do que especial que os animais ocupam na vida de muitos, mas estes nem sempre têm condições de dar ao seu bichinho um tratamento veterinário de qualidade”, completou.

Já no tocante à segurança, Yandra afirma que irá lançar o aplicativo ‘Tô Seguro’, uma plataforma que irá monitorar a segurança dos aracajuanos em tempo real.

“Investir em tecnologia é investir no futuro e aproveitar todo o potencial de ferramentas que já fazem parte da nossa população. Com esse canal direto com a população, podemos garantir respostas rápidas às demandas”, finalizou.

