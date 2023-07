Tadashi Kadomoto fará palestra sobre inteligência emocional

Evento será realizado dia 27 de julho, no Teatro Tobias Barreto, e será voltado àqueles que buscam equilíbrio para enfrentar os tempos atuais

O terapeuta e escritor Tadashi Kadomoto estará em Aracaju, pela primeira vez, no dia 27 de julho para ministrar uma palestra com o tema “Vamos ser feliz? Inteligência emocional em tempos ansiosos”. O evento voltado aqueles que buscam equilíbrio para enfrentar os tempos atuais será realizado às 19h30, no Teatro Tobias Barreto.

Com 1,4 milhão de seguidores no Instagram, além de mais de 290 mil no Youtube, o terapeuta e escritor Tadashi Kadomoto está há 36 anos ajudando as pessoas na sua caminhada de autoconhecimento. Ele ganhou destaque durante a pandemia com as lives de meditação realizadas em suas redes sociais.

Os temas centrais das palestras de Tadashi Kadomoto são: equilíbrio emocional, resiliência, como cultivar a gratidão e formas de melhorar as relações com o próximo. Ele também ministra workshops em todo o Brasil, além de prestar consultorias individuais para empresas. Entre os livros publicados estão “Ninguém tropeça em montanha”, “Da razão ao coração”, “Meu livro da Consciência”, “O Mestre do impossível”, “Um compromisso por dia” e “A caminhada da meditação: 21 dias que podem mudar a sua vida”.

Os ingressos para a palestra em Aracaju já estão à venda e podem ser adquiridos nas Lojas Lea Paim, Point do Ingresso (Shopping Riomar e Mauí Foodpark), na bilheteria do Teatro Tobias Barreto r no site Point do Ingresso. O valor é R$ 300 (inteira), R$ 160 + 1kg de alimento (meia solidária) e R$150 (meia entrada). A realização é da Lets Go! Eventos e Desenvolvimento Humano.

Mais informações pelo telefone 79 9 9138 4035.

SERVIÇO:

O quê: Tadashi Kadomoto ministrará palestra em Aracaju sobre inteligência emocional

Quando: 27 de julho, às 19h30

Onde: Teatro Tobias Barreto – Av. Presidente Tancredo Neves, 2209 – Inácio Barbosa

Pontos de venda: Lojas Lea Paim, Point do Ingresso (Shopping Riomar e Mauí Foodpark) e na bilheteria do Teatro Tobias Barreto

Valores: R$ 300 (inteira)

R$ 160 + 1kg de alimento (meia solidária)

R$ 150 (meia entrada)

Por NV Comunicação