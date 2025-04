TCE de Sergipe disponibiliza informações sobre “Emendas Pix” em seu Observatório

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) passou a disponibilizar, por meio do Observatório TCE, informações detalhadas sobre Emendas Parlamentares, inclusive as chamadas “Emendas Pix” — transferências especiais feitas pelo Governo Federal diretamente a municípios e ao Estado, sem necessidade de convênios ou parcerias formais.

A novidade reúne dados extraídos de fontes oficiais, como o sistema Transferegov e o Tesouro Nacional Transparente, organizados por meio de gráficos e informativos de fácil compreensão.

Entre as informações disponíveis estão o ente beneficiado, parlamentar autor da proposta, data e valor transferido.

De acordo com o diretor de Modernização e Tecnologia do TCE, Miguel Melo, a iniciativa reforça o papel do Tribunal na promoção da transparência. “Nosso objetivo é facilitar o acesso a informações públicas relevantes, promovendo uma gestão mais aberta e permitindo que o cidadão acompanhe de perto a aplicação dos recursos públicos”, destaca.

O Observatório TCE foi criado com o objetivo de reunir, em um só espaço, dados sobre despesas públicas e atos administrativos de interesse do cidadão, fortalecendo o controle social e a fiscalização das políticas públicas.

Os dados podem ser acessados clicando em “Observatório TCE”, no campo inferior da página inicial do site da Corte de Contas.

Por DICOM/TCE