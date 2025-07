Seminário Políticas Públicas e Sustentabilidade começa nesta quinta-feira

​Nesta quinta e sexta-feira, dias 17 e 18, respectivamente, a partir das 9h, será realizado o Seminário Políticas Públicas e Sustentabilidade. O evento, de iniciativa do Tribunal de Contas do Estado (TCE) em parceria com o Ministério Público de Contas (MPC), busca fortalecer a gestão pública sergipana, no que diz respeito ao alinhamento de suas políticas públi​cas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. O seminário vai acontecer no auditório da Corte de Contas.

De acordo com o procurador-geral do MPC, Eduardo Côrtes, o seminário foi pensado para promover o conhecimento técnico e voltado para gestores públicos, acadêmicos e profissionais das áreas de políticas públicas, meio ambiente, desenvolvimento urbano. Além disso, será um espaço de troca, aprendizado e articulação entre instituições, especialistas e cidadãos.

A programação do seminário vai abordar temas que impactam diretamente a população, como: a atuação do controle externo nas políticas públicas ambientais; auditorias e políticas públicas de Defesa Civil e combate à desertificação; mudanças climáticas e desafios futuros na sociedade; mudanças climáticas e recursos hídricos; riscos e impactos ambientais em obras públicas –licenciamento ambiental; adaptação às mudanças climáticas nos municípios; cidades sustentáveis e desenvolvimento urbano; economia circular e gestão de resíduos; agricultura sustentável e agroecologia; gestão ambiental: Tribunais de Contas liderando pelo exemplo.

Confira a programação completa:

Dia 17 (quinta-feira)

08h às 08h30 – CREDENCIAMENTO

Acolhimento

Inscrições e credenciamento

08h30 – ABERTURA E BOAS-VINDAS

09h30 – PALESTRA MAGNA

Tema: ATUAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS

Palestrante: Júlio Assis Corrêa Pinheiro – Conselheiro TCE/AM e Presidente do Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade do IRB

10h – PAINEL 01: AUDITORIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEFESA CIVIL E COMBATE À DESERTIFICAÇÃO

Palestrantes:

Adriana Rêgo – Auditora de Controle Externo do TCE/PB Gustavo Nunes Rocha – Auditor de Controle Externo II TCE/SE Paulo Henrique Cavalcanti – Auditor de Controle Externo TCE/PE

11h – PALESTRA: MUDANÇAS CLIMÁTICAS E DESAFIOS FUTUROS NA SOCIEDADE

Palestrantes:

Eliane Pinto – Professora do Departamento de Geografia da UFS

11h30 – PALESTRA: MUDANÇAS CLIMÁTICAS E RECURSOS HÍDRICOS

Palestrante: Sandro Luiz Costa – Promotor de Justiça e Diretor do CAOP Recursos Hídricos MPSE

12h – PALESTRA: RISCOS E IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS EM OBRAS PÚBLICAS – LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Palestrantes:

Adriana Portugal – Engenheira Civil, Auditora de Controle Externo do TC/DF, Presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) Márcia da Mata – Servidora TCE-MS e integrante GT Riscos e Impactos Socioambientais/IBRAOP

Dia 18 (sexta-feira)

08h – ACOLHIMENTO

09h – PALESTRA: ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NOS MUNICÍPIOS

Palestrante: Ruy Marcelo Alencar Mendonça – Procurador do MPC/AM

09h30 – PAINEL: CIDADES SUSTENTÁVEIS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Palestrantes:

Breno Garibalde – Arquiteto e Vereador do Município de Aracaju/SE Sarah França – Professora Arquitetura e Urbanismo UFS Iran Barbosa – Professor e Vereador do Município de Aracaju/SE

10h20 – PAINEL: ECONOMIA CIRCULAR E GESTÃO DE RESÍDUOS

Palestrantes:

Adriano Santos – Representante da Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT) Florence Cavalcanti Pedreira de Freitas – Professora pós-graduação em Administração/UFS Pedro Teixeira – Auditor de Controle Externo do TCE/PE

11h – PALESTRA: AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E AGROECOLOGIA

Palestrante: Jorge Rabanal – Coordenador da Rede Sergipana de Agroecologia (ReSeA)

11h40 – ENCERRAMENTO

Palestra: GESTÃO AMBIENTAL: TRIBUNAIS DE CONTAS LIDERANDO PELO EXEMPLO

Palestrantes:

Itacir Todero – Conselheiro Substituto do TCE/CE Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Procurador-Geral do MPC/SE

Por DICOM/TCE