TCE/SE inicia nova série de análise asfáltica em vias urbanas de Sergipe

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), por meio da Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços (Dceos), iniciou uma nova série de inspeções técnicas de engenharia em obras de pavimentação asfáltica em vias urbanas e rodovias em execução pelo governo e pelas prefeituras sergipanas.

A ação teve início na última terça-feira (09), quando uma equipe de auditores foi ao município de Moita Bonita retirar amostras do asfalto de uma via. Já na quarta-feira, 10, outra equipe inspecionou a qualidade da primeira camada asfáltica da Perimetral Oeste, avenida que liga a capital sergipana a Nossa Senhora do Socorro, executada pela Prefeitura de Aracaju por meio de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O auditor de Controle Externo II, Fábio Augusto Silva Santos, explica que essa análise irá dizer se as especificações e o volume do asfalto estão de acordo com o que realmente foi pago pelas prefeituras.

“Estamos fiscalizando a qualidade dos materiais de revestimento asfáltico que estão sendo empregados e a qualidade do serviço também que está sendo feito de acordo com as especificações do contrato daqui dessa obra”.

O recolhimento de amostras é o primeiro passo da análise. Todas elas foram levadas ao Laboratório de obras públicas do TCE, onde passarão pelos processos de medição, pesagem, aquecimento, queimagem e peneiramento. O objetivo desse método é separar os materiais utilizados na composição da malha asfáltica.

O coordenador de engenharia, Cássio Dantas, explica quais são os fatores responsáveis por atestar a qualidade do asfalto. “Primeiro analisamos se a obra foi feita com um bom projeto, se foi estudado o tráfego, e é com base no tráfego da rodovia que vamos dizer a espessura e a composição do asfalto. Então, por isso que a gente tira uma amostra para primeiro ver se a espessura está de acordo com o projeto e trazemos para o laboratório para verificar a composição”.

Essa inspeção vai contribuir para que as vias e rodovias sergipanas tenham um asfalto de boa qualidade e longa durabilidade. De acordo com o plano de auditoria, nas próximas semanas outras obras asfálticas serão avaliadas.

Foto: Cleverton Ribeiro

Texto: Luana Maria