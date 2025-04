TCE leva seminário sobre Governança e Sustentabilidade para o município de Propriá

Com o objetivo de fortalecer a gestão pública nos municípios sergipanos, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), por meio da Escola de Contas (Escontas), realiza nesta terça e quarta-feira, dias 8 e 9, em Propriá, a segunda edição do seminário “Governança, Sustentabilidade e Controle Externo: Os Desafios do 1º Ano de Gestão Municipal”.

A ação pedagógica ocorrerá no auditório da Universidade Tiradentes (Unit), e vai capacitar gestores e servidores de 29 municípios da região, com foco em temas essenciais para a administração pública, como inovação e sustentabilidade nas compras públicas, saneamento básico, defesa civil, gestão e fiscalização de obras, boas práticas voltadas à primeira infância, entre outros.

A presidente do TCE, conselheira Susana Azevedo, destaca o papel do Tribunal como agente indutor de boas práticas: “Nosso compromisso é contribuir para que os gestores públicos tenham cada vez mais acesso à informação qualificada. Capacitar é uma forma de prevenir erros, promover boas práticas e garantir que os recursos públicos sejam aplicados de forma eficiente e transparente”, afirma.

O evento contará com dois dias de programação. No primeiro dia, representantes de diversos órgãos públicos parceiros, como INSS, Receita Federal, CREA, CGU e TCU, conduzirão palestras institucionais voltadas ao aprimoramento da atuação dos agentes públicos. Já no segundo dia, o foco será nas palestras do corpo técnico do TCE/SE, abordando temas diretamente relacionados ao controle externo e à correta aplicação dos recursos públicos.

Capacitação

A iniciativa começou em fevereiro, em Aracaju, e segue com edições nos demais polos regionais ao longo dos próximos meses, promovendo a interiorização do conhecimento técnico e fortalecendo a aproximação entre o Tribunal de Contas e os gestores municipais.

“Estamos percorrendo o estado porque entendemos a importância de estar perto de quem faz a gestão acontecer na ponta. O TCE está à disposição para orientar e construir, junto aos municípios, uma gestão cada vez mais eficiente e responsável”, reforça Susana Azevedo.

Por DICOM/TCE – Foto: Cleverton Ribeiro