TCE/SE prepara evento sobre boas práticas na área da educação

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) vai sediar a segunda edição do Workshop da Educação – boas práticas para uma educação transformadora, nos dias 7 e 8 de agosto. O evento é fruto de parceria entre a Corte de Contas, o Ministério Público de Contas (MPC) e o Pacto pela Educação e busca atingir um público de gestores e especialistas na área.

Durante os dois dias de seminário os palestrantes irão abordar temas de impacto nas boas práticas para o desenvolvimento da educação, como painéis de cooperação multilateral, palestras sobre auditorias coordenadas e discussão de ações de controle externo para aprimoramento da educação. Para isso, foram escolhidos profissionais com experiência em políticas públicas e que trabalham com empenho para efetuar melhorias na área.

Alguns palestrantes já estão confirmados, como é o caso do Ministro da Educação, Camilo Santana; Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo; Fernanda Macedo Pacobahyba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e Priscila Cruz, presidente-executiva do Todos pela Educação.

De acordo com a conselheira Susana Azevedo, idealizadora do Workshop, estes e outros nomes contribuirão para a excelência pretendida para o evento.

“Estamos trazendo grandes nomes com trabalhos marcantes na área e experiências exitosas de outros estados para que os nossos jurisdicionados entendam a possibilidade de se fazer uma educação de qualidade no estado de Sergipe e que, como consequência, possamos alcançar melhores índices educacionais do nosso estado”, explicou.

O procurador-geral do MPC/SE, João Augusto Bandeira de Mello, destacou a importância da ação para Sergipe.

“Será um evento que falará das boas práticas transformadoras na educação, no qual o MPC vai organizar um painel com procuradores, então, esperamos que seja um grande seminário. Neste período de 7 e 8 de agosto acredito que Aracaju se tornará um centro das discussões de política pública educacional no país. Parabenizo todos os envolvidos na organização deste Workshop que deve ser um marco na educação sergipana e brasileira”, concluiu.

As inscrições serão direcionadas para gestores municipais e da área da educação, além de representantes de instituições com atuação voltada à escola pública e convidados do Sistema Tribunais de Contas. Haverá ainda transmissão em tempo real pelo canal do TCE no YouTube.

