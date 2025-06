TCE prorroga inscrições para o Selo Iniciativas Sustentáveis até 30 de julho

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) prorrogou até o dia 30 de julho o prazo para que instituições públicas participem da primeira edição do Selo Iniciativas Sustentáveis. A certificação tem como objetivo reconhecer e incentivar ações voltadas à sustentabilidade no âmbito dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, tanto em nível estadual quanto municipal.

Alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), a iniciativa contempla projetos em áreas como educação, saúde, infraestrutura, gestão de resíduos, eficiência energética, mobilidade urbana, preservação ambiental, entre outras.

A participação é voluntária e gratuita, mediante preenchimento do formulário disponível no site do TCE/SE (www.tce.se.gov.br).

As propostas serão avaliadas por uma comissão, com base em critérios como relevância social e ambiental, inovação, resultados comprovados e possibilidade de replicação. O resultado será divulgado em setembro e a entrega do selo ocorrerá durante cerimônia alusiva ao Dia da Árvore.

As instituições contempladas poderão utilizar o Selo em seus materiais institucionais e receberão certificado de reconhecimento.

Por DICOM/TCE