TCE recebe controladores internos dos municípios sergipanos para reunião técnica

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) recebeu na manhã desta quarta-feira, 15, controladores internos de prefeituras e câmaras dos 75 municípios sergipanos. A reunião técnica teve como objetivo orientar os profissionais sobre as diretrizes e sistemas da Corte.

A presidente do TCE, conselheira Susana Azevedo, abriu o encontro e ressaltou a importância do papel do controlador interno:

“A atividade de controle interno é um dos pilares da boa governança, e o trabalho de vocês, como fiscais de processos internos e orientadores dos gestores, é indispensável para que prefeituras e câmaras municipais atendam aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência”.

Azevedo também reforçou a enorme relevância da manutenção do diálogo aberto e constante entre os controladores dos municípios e o Tribunal de Contas.

“Este Tribunal está à disposição para orientar, esclarecer dúvidas e compartilhar conhecimentos, para que juntos possamos alcançar uma gestão pública cada vez mais transparente, ética e eficiente”.

O diretor de Modernização e Tecnologia, Miguel Melo, conduziu as orientações sobre as funcionalidades do Sagres – sistema de auditoria do TCE -, explicando as diferenças entre suas comunicações, diligências e citações, assim como as mudanças e novidades no sistema (cadastro dos secretários, envio de receitas e despesas em D+1, diário eletrônico, Sagres Saúde e PPA estruturado).

“Tiveram algumas dúvidas iniciais que a gente recebeu logo no início do ano, então a gente já sanou essas dúvidas, promoveu o primeiro encontro com os controles internos, inclusive eles também montaram grupos entre si para troca de informações, isso é muito importante. […] à medida que a gente for implantando as novidades, a gente vai realizar outros encontros com os controladores internos”.

Na ocasião, os painéis da transparência do Observatório TCE (obras, eventos, mapa da mulher, primeira infância e Pacto Nacional pela retomada das obras da Educação) e o Robô Serigy também foram apresentados.

Juliana Teles, controladora interna da Câmara Municipal de Aracaju, classificou como interessante e importante a iniciativa do TCE em orientá-los.​

“O Tribunal sempre de parabéns por trabalhar com os jurisdicionados, de formar, educar, orientar e estar sempre aberto, como a presidente doutora Susana bem falou, o Tribunal está de portas abertas sempre, isso é importante para dar respaldo à gestão e possa realmente alcançar o objetivo, que é trabalhar e atender às necessidades da população”, disse.

A controladora interna da Prefeitura de Laranjeira, Neliane Vieira, disse que esse tipo de encontro agrega conhecimento, qualidade para a gestão e, consequentemente, favorece os serviços.​

Foto: Marcelle Cristinne

Texto: Luana Maria