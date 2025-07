TCE reforça importância do Selo UNICEF e recomenda adesão dos municípios sergipanos

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), por meio da Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços (Dceos), enviou ofício circular aos 61 municípios sergipanos aptos a aderirem à nova edição do Selo UNICEF (2025–2028).

Segundo a presidente do TCE, conselheira Susana Azevedo, “a iniciativa reforça o compromisso do Tribunal com a fiscalização e o estímulo à boa gestão pública, especialmente nas políticas voltadas à infância e adolescência”.

O Selo UNICEF é um reconhecimento internacional concedido aos municípios brasileiros que alcançam avanços reais e mensuráveis na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. A adesão é voluntária, “mas a participação é uma medida imprescindível para fortalecer ações nas áreas de saúde, educação, proteção social e participação cidadã juvenil”, acrescenta a conselheira.

De acordo com a diretora da Dceos, Roseane Tavares, a recomendação do Tribunal busca mobilizar os gestores municipais para que aproveitem essa oportunidade. “O Selo não apenas reconhece boas práticas, mas também oferece uma metodologia de acompanhamento e apoio técnico para aprimorar políticas públicas essenciais. É uma ação que pode gerar impactos duradouros”, afirmou.

As inscrições para a adesão ao Selo UNICEF seguem abertas até esta quarta-feira, 23 de julho de 2025, no site oficial da iniciativa: www.selounicef.org.br/adesao.

Por DICOM/TCE