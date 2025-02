TCE/SE lidera interações no Nordeste e alcança 5ª posição nacional em redes sociais

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) obteve mais de 67.800 interações em suas redes sociais no ano de 2024. Número que rendeu ao órgão a 5ª colocação nacional e a 1ª colocação do Nordeste, dentre os 33 Tribunais de Contas do Brasil, no ranking da plataforma Social Media Gov.

O critério “interações” inclui a soma de curtidas, comentários e compartilhamentos nas redes, sobretudo no Instagram, principal rede social de divulgação e comunicação do órgão.

De acordo com a presidente do TCE/SE, conselheira Susana Azevedo, o destaque nacional é reflexo do trabalho contínuo de divulgação das ações do órgão. “Nossas redes sociais têm buscado reafirmar cada vez mais nosso compromisso com a transparência e a proximidade com a sociedade”, pontuou.

Já para o diretor de Comunicação e Mídias do TCE, Hádam Lima, o resultado decorre ainda da forma como os conteúdos são trabalhados e apresentados aos usuários das redes sociais. “Nosso foco está em informar as pessoas de uma forma objetiva e bem ilustrada, de modo a não apenas favorecer o entendimento, como também estimular essa interação constante”, explica.

Não é a primeira vez que o órgão se destaca neste mesmo ranking, já que ao final do primeiro semestre de 2024, havia alcançado o 7º lugar. À época, também ficou na 4ª colocação nacional no quesito visualizações de conteúdos – critério ainda sem uma nova atualização de ranking.

O Social Media Gov é uma plataforma que ajuda as instituições públicas a criar, analisar e planejar seus conteúdos. Através dela é possível saber quais as ações que estão sendo desenvolvidas pelos diferentes órgãos públicos, como estão sendo comunicadas e se estão sendo aprovadas ou não pela população.

Texto: Luana Maria