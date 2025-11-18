TCE/SE REALIZA FORMATURA DE MBA EM GOVERNANÇA PÚBLICA PARA OS SERVIDORES DO TRIBUNAL E DA ALESE

O Plenário do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) foi palco da cerimônia de formatura dos alunos da pós-graduação (MBA) em Governança Pública, nesta segunda-feira, 17. No total, 81 servidores da Corte de Contas e da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) foram diplomados.

“Qualificar um servidor é a certeza que nós teremos de uma prestação de serviço muito melhor no serviço público. Então, quando o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa formam quase 100 servidores no curso de Governança, é a certeza que eles vão levar para o dia-a-dia da Assembleia e do Tribunal de Contas aquilo que eles aprenderam sobre melhorar o serviço público, em fazer com que o serviço chegue de ponta para aquele que precisa, que é aquela pessoa que precisa de uma saúde de qualidade, de uma educação de qualidade, e que o serviço público realmente possa ter lisura nas suas licitações, lisura nos seus procedimentos administrativos”, afirma a presidente do TCE, conselheira Susana Azevedo.

Um dos formandos, o presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade agradeceu a iniciativa e ressaltou a importância da especialização:

“Gostaria de agradecer ao Tribunal de Contas, em nome da presidente Susana, à Universidade Federal de Sergipe. É uma honra capacitar nossos funcionários da casa, efetivos, comissionados e pessoas que atendem a população sergipana, é um curso bastante importante sobre gestão e a Assembleia fica bastante honrada. Primeiro, com essa parceria, primeira turma de um curso tão importante. […] todos nós sabemos o reconhecimento que ela [UFS] tem a nível federal e agradecer à presidente Susana e parabenizar a todos os formandos de hoje”.

O pró-reitor de Pós-graduação e Pesquisa da UFS, Eduesley Santana, afirmou ser motivo de muita satisfação ver servidores do TCE e da Alese se aprofundando em um tema extremamente importante para o serviço público no estado.

A técnica-administrativa da Corte de Contas, Adenilde Silvestre, explicou como a especialização irá ajudá-la em sua vida profissional:

“A governança pública tem que estar na gestão pública. A gente sempre tem que estar planejando, acompanhando, fazendo com que a gestão seja cada vez melhor. Estamos prestando serviços à sociedade e é essa excelência de serviço com essa gama de conhecimentos que a gente quer oferecer”, disse.

O curso preparou os servidores para planejar, organizar, dirigir e avaliar projetos governamentais, através de instrumentos que ajudem na solução de problemas internos que possam ocorrer na gestão pública. A iniciativa foi viabilizada graças à parceria entre o TCE e a Universidade Federal de Sergipe (UFS), com apoio da Alese e da Escola de Contas José Amado Nascimento (Escontas).

