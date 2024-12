TRIBUNAL DE CONTAS VAI RECOMENDAR VINCULAÇÃO DE MATRÍCULA ESCOLAR A VACINAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE

O colegiado do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), aprovou no Pleno da última quinta-feira, 28, o encaminhamento de recomendação às secretarias de Educação do Estado e dos municípios sergipanos para que vinculem as matrículas a prévia apresentação do cartão de vacinação em dia.

Proposta pela conselheira presidente, Susana Azevedo, a medida foi justificada com base em informações extraídas de relatórios do Ministério da Saúde, disponibilizadas no Observatório TCE, que indicam percentuais inadequados de cobertura vacinal em municípios sergipanos. ​

O Observatório TCE/SE é uma plataforma dedicada à transparência pública, projetada para oferecer à sociedade uma visão clara e acessível das despesas e atos públicos através de gráficos e informativos detalhados.

A ferramenta proporciona uma compreensão abrangente dos investimentos, gastos e ações governamentais. ​Para acessá-la, basta clicar no link http://tce.se.gov.br/observatorio ​​.

Por DICOM/TCE