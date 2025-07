Tecnologia a serviço da segurança: Semde reforça papel da inovação no programa Aracaju Segura

Durante o lançamento do programa “Aracaju Segura – Segurança nos bairros e no trânsito”, realizado nesta quarta-feira, 23, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde) destacou a importância da tecnologia como elemento estruturante das políticas públicas de segurança urbana da capital. A iniciativa, conduzida pela Prefeitura de Aracaju em parceria com órgãos estratégicos como a SMTT, marca uma nova etapa no uso de soluções inteligentes para fortalecer o cuidado com os bairros, o trânsito e o cotidiano da população.

“A nova Aracaju é uma cidade inteligente, segura e moderna. Com o uso de tecnologia de ponta vamos proporcionar um ambiente mais seguro nos bairros e no trânsito. É mais proteção para quem vive, trabalha e circula por Aracaju. Essa tecnologia é um ganho real para a população”, destacou a prefeita Emília Corrêa.

Presente no evento, o secretário Dilermando Júnior reforçou o papel da inovação como eixo central do desenvolvimento urbano e da proteção cidadã. “Segurança e tecnologia caminham juntas quando pensamos em cidades mais humanas, integradas e eficientes. Aracaju dá mais um passo rumo ao conceito de cidade inteligente, em que os dados, os equipamentos e a conectividade trabalham a favor da população. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação tem atuado para garantir que essas soluções façam parte do dia a dia da cidade de forma estratégica e sustentável”, afirmou o secretário.

Com investimento de R$ 12,7 milhões, o cercamento eletrônico da cidade conta com a instalação de 207 câmeras inteligentes em pontos estratégicos, como corredores viários e terminais de integração, leitura de placas e reconhecimento de comportamento, além de totens interativos com câmeras 360°, botão de emergência e conexão direta com a Guarda Municipal. Toda a estrutura utiliza tecnologia de ponta, fornecida por empresas especializadas como TECNO IT e Helper Tecnologia, em diálogo direto com a proposta de transformação digital defendida pela gestão.

Para a Secretaria, a participação no projeto representa a consolidação de uma política de desenvolvimento que vai além do crescimento econômico, apostando na integração entre mobilidade, inovação, cidadania e segurança pública.

Fotos: Ronald Almeida/Secom PMA