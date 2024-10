TEM INICIO A VOTAÇÃO PARA ESCOLHA DA CANDIDATA OU CANDIDATO A PREFEITO DE ARACAJU; MOVIMENTO É TRANQUILO

Teve inicio às 08 horas deste domingo (27) a escolha para o prefeito ou prefeita em Aracaju, e 416.605 eleitores estão aptos a irem às urnas para escolher quem vai assumir os destinos da capital.

O movimento é tranqüilo em frente às sessões onde estão as urnas e não se vê longas filas. Ao contrário do que ocorreu no primeiro turno, quando as ruas ficaram cobertas pelos chamados santinhos.

Eleitores aguardam abertura dos portões na Faculdade Pio X, segundo maior local de votação em Aracaju. A capital tem 416.605 pessoas aptas a irem às urnas.

A disputa será entre Emilia Corrêa (PL) e Luiz Roberto (PDT).

As seções eleitorais em Aracaju estarão abertas até as 17h, horário previsto para o encerramento do processo de votação. Em seguida, terá início a apuração dos votos. Já o resultado oficial deve ser divulgada por volta das 19 horas.