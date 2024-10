Tendência Petista Articulação de Esquerda  orienta votar nulo ou branco

Os dois grupos políticos, e suas respectivas candidaturas, que disputam o segundo turno das eleições municipais de Aracaju, são duas faces da mesma moeda. A direção municipal de Aracaju e direção estadual da tendência petista Articulação de Esquerda em Sergipe, orientam votar nulo ou branco!

Os atuais governos de Aracaju e do Estado, negam direitos básicos da população e retiram dos servidores e servidoras públicas conquistas históricas. Os governos de Aracaju e Sergipe privatizam as políticas públicas através das ONG’s e OSCIP’s.

Essa política neoliberal é o terreno fértil onde se fortaleceu (e onde continua a se fortalecer) a extrema direita brasileira.

A aliança do prefeito Edvaldo, com governador Fábio Festidieri, com Laércio Oliveira, com André Moura e com a extrema direita, têm como resultado a privatização dos serviços públicos de Aracaju e de Sergipe. Sucatearam a DESO para justificar a privatização da água. Edvaldo e Fábio atacam as políticas públicas de Educação, Saúde, Cultura e Assistência Social. Um total descompromisso com as pessoas em situação de rua.

As grandes empresas privadas que realizam o transporte público continuam a lucrar rios de dinheiro, oferecendo serviços precários e de baixa qualidade. Sergipe é um dos estados onde a violência policial mais mata jovens negras e negros das periferias.

Os governos de Aracaju e de Sergipe, são duas gestões neoliberais que não têm compromisso com as questões sócio ambientais, e com a profunda crise climática. Aracaju e Sergipe não têm plano para enfrentamento para essa crise.

Os trabalhadores e trabalhadoras em geral e os servidores públicos, deveriam ser as ferramentas fundamentais para possibilitar uma gestão que priorizasse as pessoas e promovesse a qualidade de vida. Mas, é tudo ao contrário, os trabalhadores e tralhadoras sao vilipendiados nos seus direitos e agredidos na sua dignidade profissional, a exemplo do tratamento do governador Mitidieri com os professores e professoras da rede estadual de ensino público.

Vamos nos manter firmes na luta contra todas as direitas e todos os desmandos dos governos neoliberais e de extrema direita, que são de fato, duas ameaças ao governo do nosso Presidente Lula.

Assinam essa nota:

Direção Municipal da Tendência Petista Articulação de Esquerda em Aracaju e Direção Estadual da Tendência Petista Articulação de Esquerda em Sergipe