Terça-feira de encontro com taxistas e carreata marcam a agenda de Luiz Roberto

Um conjunto de ações determinantes e sincronizadas com os objetivos dessa reta final da campanha rumo à Prefeitura de Aracaju. Esse é o resumo das atividades desta terça-feira, 22, nas atividades do candidato Luiz Roberto.

A programação iniciou com uma entrevista onde o candidato pôde dialogar com os ouvintes da Jovem Pan FM, onde falou sobre as diretrizes desse momento da campanha no segundo turno e respondeu aos questionamentos dos ouvintes e dos apresentadores. “Nessa reta final, vamos mostrar aos aracajuanos a diferença do nosso projeto , que representa o avanço e a clara sincronia com os problemas que a cidade apresenta, e o projeto da adversária, que representa um retrocesso que vimos na história recente, e não queremos de volta”, descreveu Luiz Roberto.

Já às 13h, Luiz Roberto também dialogou com o público ouvinte da Aperipê FM, onde delineou programas prioritários para a saúde, com a reestruturação do atendimento das unidades de saúde da família, incluindo a incorporação dos serviços de urgência e emergência em 10 das principais, desafogando o fluxo para os hospitais Nestor Piva e Fernando Franco, além de descrever a construção de novas creches e novas unidades educacionais para zerar a fila na educação infantil.

No final da tarde, realizou reunião com o Sindicato dos Taxistas, onde assinou uma Carta-Compromisso tratando de pautas da categoria, bem como externou ações que pretende desenvolver como um aplicativo, para taxistas e usuários, visando dinamizar e modernizar a lógica de funcionamento desse modal importante na mobilidade urbana da cidade, dentre outras propostas que constam no plano de governo para a categoria.

Concluindo a agenda, o candidato participou de uma carreata no bairro Porto Dantas, incluindo o conjunto José Eduardo Dutra e o Goré, onde realizou o corpo a corpo com os moradores. “Esta é, sem dúvidas, a melhor pesquisa que pode existir. Nosso grupo é o que tem os melhores candidatos e as melhores propostas. Estamos acostumados a virar”, concluiu o candidato.

Fonte e foto assessoria