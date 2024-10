Termina nesta sexta-feira o prazo para inscrição na CNH social

Se encerram nesta sexta-feira (25), as inscrições para o programa CNH Social, que concede carteira de habilitação para pessoas de baixa renda. Ela pode ser feita através do site da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania.

Além desse, outro programa que vem dando o que falar é o “Rode Bem”, que isenta do pagamento de IPVA motos de 50 a 165 cilindradas. Este benefício está disponível até o mês de dezembro.

Ambos programas são bandeiras defendidas pelo deputado federal Thiago de Joaldo, desde da sua campanha, e que trazem um estímulo para quem precisa de uma carteira de habilitação para se projetar no mercado profissional, bem como o trabalhador ou cidadão que pode utilizar o dinheiro que pagaria o IPVA para investir em outra coisa, a exemplo de uma capacitação profissional.

Vale ressaltar que o deputado Thiago de Joaldo investiu mais de R$ 3 milhões para o programa CNH Social e foi o grande defensor do programa “Rode Bem” junto ao governador Fábio Mitidieri.

“Retomei o meu mandato após esse período com vontade de trabalhar ainda mais pelo povo brasileiro, em especial do meu Sergipe. Como disse desde o início do meu mandato, tenho compromisso com a geração de emprego e renda e com o incentivo ao empreendedorismo e esses programas possibilitam uma mudança real na vida das pessoas. Esses programas me dão um orgulho danado, pois sei o quanto significa para o cidadão e a cidadã”, disse Thiago de Joaldo.

Foto assessoria