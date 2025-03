Thiago de Joaldo busca soluções para famílias sem acesso à energia elétrica

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP-SE) está reunindo informações para buscar soluções para famílias que enfrentam dificuldades na ligação de energia elétrica em suas casas, tanto na zona urbana quanto na zona rural.

Muitas pessoas constroem ou compram suas residências, mas encontram obstáculos burocráticos e financeiros para obter a ligação de energia pela Energisa e pela Sulgipe. Diante dessa realidade, Thiago lançou um questionário em seu Instagram (@thiagodejoaldo) para mapear os casos e buscar encaminhamentos junto aos órgãos responsáveis.

“Estamos ouvindo a população para entender a dimensão do problema e cobrar soluções concretas. Energia elétrica não é um luxo, é uma necessidade básica, e vamos lutar para garantir esse direito a todos”, destacou o parlamentar.

Os interessados podem acessar o perfil do deputado no Instagram e preencher o questionário disponível no link da bio.

Texto e foto assessoria