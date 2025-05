Thiago de Joaldo cobra explicações da Prefeitura de Itabaianinha sobre concurso

O deputado federal Thiago de Joaldo anunciou oficialmente, nesta semana, que vai atuar diretamente na cobrança pela realização do concurso público da Prefeitura Municipal de Itabaianinha. Segundo ele, mais de 10 mil pessoas aguardam um posicionamento da gestão municipal, após terem realizado inscrições e alimentado a expectativa de realização do certame.

“O mínimo que a Prefeitura deveria ter feito, até agora, era emitir uma nota de esclarecimento, respeitando essas milhares de pessoas que sonham com uma vaga no serviço público. É uma questão de respeito e compromisso”, declarou o parlamentar.

Thiago informou ainda que irá protocolar um requerimento na Câmara de Vereadores, solicitando a realização de uma audiência pública para discutir o tema. A proposta inclui a convocação do prefeito Eraldo e o convite à promotora de Justiça do município, Dra. Lívia, para que esclareçam os rumos do concurso.

“Vou estar presente, lado a lado com a população, como sempre estive. O ex-prefeito Danilo deixou o município pronto. O povo quer resposta”, completou.

A iniciativa do deputado tem mobilizado apoiadores, vereadores e candidatos inscritos, que aguardam um desfecho para a situação. O tema deverá ganhar força nos próximos dias com a movimentação da Câmara Municipal e da sociedade.

