Thiago de Joaldo convoca aprovados na CNH social para comparecem ao Detran

Nesta quarta-feira, 04, o deputado federal, Thiago de Joaldo (PP), usou as suas redes sociais para convocar os aprovados no programa CNH Social a comparecerem ao Dentran ou Ciretran da localidade preenchida pelo cidadão no momento do cadastro.

O programa CNH Social é bandeira defendida pelo deputado desde da sua campanha, e que traz um estímulo para quem precisa de uma carteira de habilitação para se projetar no mercado de trabalho.

O Governo do Estado anunciou os aprovados no dia 19 de novembro e, a partir do dia 2 de dezembro, os aprovados devem se apresentar para dar início à abertura do processo de habilitação.

Ao todo foram 1200 pessoas beneficiadas distribuídas por todo o Estado, incluindo novas e adições de categorias. O deputado quer ampliar a quantidade em 2025.

Documentos necessários e recomendações para fazer sua biometria:

– Carteira de Identidade original;

– Comprovante de residência original;

– Não ir com camisa branca.

O período para comparecimento vai até o dia 27 de dezembro. (válido em dias úteis).

Fonte e foto assessoria