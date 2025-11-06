Thiago de Joaldo deve disputar o governo de Sergipe, aponta jornal O Globo

Um levantamento recente, divulgado pelo Ranking dos Políticos, revela que o deputado federal Thiago de Joaldo (PP‑SE) é o único parlamentar sergipano listado expressamente como cotado para o Governo de Sergipe.

Segundo os técnicos do Ranking dos Políticos, o estudo levou em conta indicadores como intenções de voto, atuação parlamentar e articulação partidária para identificar perfis com viabilidade de disputa majoritária.

Para Thiago de Joaldo, a menção pública reforça seu protagonismo no cenário estadual, construído a partir de uma atuação parlamentar focada em Sergipe, da capital ao interior. O maior desafio agora será transformar a projeção em fato político, ampliando alianças, consolidando base e apresentando claramente suas propostas para o estado.

Com as convenções partidárias previstas para o segundo semestre de 2026, a corrida ao Palácio Augusto Franco já começa a se definir.

A reportagem completa pode ser acessada no jornal O Globo.