Thiago de Joaldo entrega máquinas de costura e fortalece a geração de emprego e renda

Em mais uma iniciativa que reforça a bandeira de geração de emprego e renda do mandato do deputado federal Thiago de Joaldo, foram entregues 75 máquinas de costura a famílias de Itabaianinha. A ação, viabilizada por meio de recursos de emenda parlamentar do deputado, contou com a parceria da ACISE (Associação da Confecção do Município de Itabaianinha) e tem o objetivo de aumentar a oferta de oportunidades de trabalho e renda na região.

Com essa nova entrega, já são quase 300 máquinas disponibilizadas no município, fortalecendo a capacidade produtiva no setor de confecção e oferecendo novas perspectivas a quem mais precisa. “Nosso mandato tem o compromisso de cuidar, educar e também gerar oportunidades de emprego. Acreditamos que ações como esta trazem dignidade e esperança para a população”, destacou Thiago de Joaldo.

A iniciativa deve impulsionar tanto o empreendedorismo local quanto a formação de mão de obra qualificada, consolidando o município como um polo crescente na área de confecção. “Ao apoiar o desenvolvimento de Itabaianinha, contribuímos para melhorar a qualidade de vida das famílias e fomentar o crescimento econômico de toda a região”, concluiu o deputado.

Foto assessoria