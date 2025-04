Thiago de Joaldo entrega máquinas de costura; novas cidades serão beneficiadas

O deputado federal Thiago de Joaldo protagonizou uma importante ação no município de Itabaianinha, incentivando o empreendedorismo e fortalecendo o setor da confecção. A iniciativa foi conduzida pela ACISE (Associação da Confecção de Itabaianinha), por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado.

A ação beneficiou dezenas de pequenos empreendedores com máquinas de costura modernas, gerando mais oportunidades de trabalho e renda para as famílias do município. O projeto também integra o cinturão da confecção, que vem ganhando força com investimentos e qualificação profissional.

Durante o evento, Thiago de Joaldo destacou que outras etapas já estão sendo planejadas para ampliar a ação em cidades vizinhas, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social do interior sergipano.

Foto assessoria