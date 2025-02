Thiago de Joaldo garante 8 unidades odontológicas móveis para municípios

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP-SE) garantiu a entrega de 8 Unidades Odontológicas Móveis (UOM) para ampliar o atendimento à saúde bucal em municípios sergipanos, com foco nas áreas rurais e regiões com baixa cobertura.

Os recursos já foram transferidos diretamente para as contas das prefeituras, garantindo agilidade no processo e permitindo que as unidades entrem em funcionamento o quanto antes.

Os municípios contemplados são: Tobias Barreto, Cristinápolis, Arauá, Tomar do Geru, Porto da Folha, Pedrinhas e Itabaianinha.

A ação reforça o compromisso do deputado Thiago de Joaldo com a saúde pública, priorizando a atenção básica e facilitando o acesso a serviços odontológicos essenciais para a população.