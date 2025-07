Thiago de Joaldo garante mais de R$ 235 milhões em investimentos para municípios sergipanos

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) já assegurou mais de R$ 235 milhões em recursos para o estado de Sergipe, por meio de emendas parlamentares, articulações diretas junto aos ministérios e apoio via PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Os investimentos contemplam áreas estratégicas como saúde, educação, infraestrutura, habitação, agricultura, esporte, assistência social e geração de renda.

Na área da saúde, os investimentos superam R$ 100 milhões. Os recursos foram destinados ao custeio de serviços especializados e atenção primária, realização de exames, consultas e procedimentos cirúrgicos, aquisição de medicamentos, veículos, construção de UBSs e CAPS, além da compra de equipamentos hospitalares para diversas unidades do estado.

Na assistência social, foram mais de R$ 3 milhões destinados ao fortalecimento das políticas públicas voltadas a famílias em situação de vulnerabilidade. Os recursos contemplam a aquisição de cestas básicas, reforço à rede SUAS e apoio a comunidades terapêuticas para dependentes químicos.

No setor de desenvolvimento regional, Thiago de Joaldo destinou mais de R$ 7 milhões para o fortalecimento da agricultura familiar. Os investimentos incluem aquisição de tratores, caminhões-pipa, implementos agrícolas e perfuração de poços profundos, com foco na segurança hídrica e melhoria da produção no campo.

Infraestrutura urbana e rural também recebeu atenção, com aportes superiores a R$ 50 milhões. Os recursos foram utilizados para pavimentação de vias urbanas e estradas vicinais, construção de praças, passagens molhadas, projetos de energia elétrica e melhorias estruturais em municípios de todas as regiões de Sergipe.

Na educação, os investimentos somam mais de R$ 30 milhões, com destaque para a aquisição de equipamentos e apoio à construção de escolas de tempo integral, em parceria com o PAC.

No esporte, os investimentos superam os R$ 6 milhões, com apoio à construção de espaços esportivos comunitários, como campos society e ginásios, além de programas voltados à inclusão por meio da atividade física.

Já na habitação, Thiago de Joaldo viabilizou mais de R$ 48 milhões via PAC, destinados à construção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda.

Também foram destinados quase R$ 4 milhões para ações de geração de renda, como o CNH Social, aquisição de equipamentos para oficinas comunitárias, máquinas de costura e iniciativas de capacitação profissional.

“O nosso mandato é voltado para transformar realidades e garantir que os recursos cheguem onde o povo mais precisa. Esses investimentos são fruto de muito trabalho, diálogo com as comunidades e compromisso com o desenvolvimento de Sergipe”, afirmou o deputado.

Texto e foto assessoria