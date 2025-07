Thiago de Joaldo propõe lei para ensinar manobra de desengasgo durante o pré-natal

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o Projeto de Lei nº 4610/2024, de autoria do deputado federal Thiago de Joaldo, que torna obrigatória a orientação sobre a Manobra de Heimlich, conhecida como “manobra de desengasgo”, durante o pré-natal. O objetivo é capacitar gestantes e familiares para agir em situações de emergência e salvar vidas.

A importância do tema ganhou ainda mais destaque após um caso recente em Aracaju: um policial militar de folga salvou um bebê de apenas 28 dias que havia se engasgado com leite materno. Com o conhecimento da técnica, ele conseguiu reanimar a criança antes da chegada do SAMU.

“Situações como essa mostram que a informação pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Queremos garantir que todas as mães saibam como agir”, destacou o deputado.

Segundo Thiago de Joaldo, mais de 8 mil crianças morrem por engasgo todos os anos no Brasil, a maioria com menos de 4 anos. Agora, o projeto segue para as próximas etapas no Congresso.

“Vamos lutar até que isso vire lei. Proteger nossas crianças é um compromisso que exige ação”, concluiu.

Texto e foto assessoria