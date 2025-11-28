Thiago de Joaldo quer investir em drones para combater a dengue em Sergipe

O deputado federal Thiago de Joaldo usou as redes sociais para mostrar a agenda que cumpriu em São Paulo, onde conheceu um projeto piloto que utiliza drones no combate à dengue. A ideia é trazer inovação e tecnologia para Sergipe, especialmente para cidades com maior índice de focos do Aedes aegypti.

O deputado esteve acompanhado do vice-prefeito de Simão Dias, Renaldo Prata, e destacou que o uso dos drones deve agilizar a identificação de focos, aplicar o produto diretamente nos locais críticos e reduzir a presença do mosquito.

O parlamentar afirma que estuda investir na ferramenta para fortalecer o trabalho dos agentes de combate a endemias e ampliar as ações de prevenção em várias cidades do Estado.

Foto assessoria