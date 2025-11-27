Deputado Thiago de Joaldo vai presidir audiência sobre vazamento no ENEM 2025

Após denúncias de possível vazamento de questões do ENEM 2025, a Comissão de Educação aprovou o Requerimento nº 225/2025, apresentado pelo deputado federal Thiago de Joaldo, convocando o presidente do INEP, Manuel Palácios, para prestar esclarecimentos urgentes.

O parlamentar, que presidirá a audiência pública, afirmou que o caso é gravíssimo e coloca em xeque a credibilidade do principal exame educacional do país. As suspeitas apontam que questões semelhantes às aplicadas no ENEM teriam sido divulgadas dias antes em uma live na internet, levando o próprio INEP a acionar a Polícia Federal.

Thiago de Joaldo ressaltou que o Congresso não aceitará respostas evasivas: “Milhões de estudantes dependem do ENEM. Não vamos permitir que amadores ou criminosos comprometam sonhos e oportunidades.”

A audiência ocorrerá na sala da Comissão de Educação.

