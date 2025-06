Thiago de Joaldo, com pé fora do PP, adota posturas independentes que incomodam o grupo governista, mas agradam o eleitor comum

A política sergipana começa a girar em torno de um novo nome com força estadual: Thiago de Joaldo. O deputado federal tem ampliado sua presença, vindo do interior com uma atuação marcada por firmeza, desempenho em Brasília e forte articulação municipalista. Nos bastidores e fora deles, a leitura é a mesma: Thiago está no jogo.

Ele próprio já declarou estar com um pé fora do PP e tem adotado posturas independentes, que incomodam o grupo governista, mas agradam o eleitor comum. Seu mandato tem demonstrado que é possível ocupar o centro político, dialogar com diversos lados e, ainda assim, manter firmeza e identidade.

Nos bastidores do Estado, a análise é clara: se a oposição se unir — mesmo diante da melhora na avaliação da atual gestão estadual —, sai com chances reais de vitória. E Thiago tem se mostrado um dos nomes capazes de costurar essa unidade no campo oposicionista, pois se dá bem com todos e tem fama de leal e cumpridor da palavra dada.

Após vazamento – Durante a semana, sua ligação com Valmir de Francisquinho e a citação ao nome de Adailton, ex-prefeito de Itabaiana, também repercutiram após vazamento de uma suposta lista com possíveis nomes para a chapa majoritária oposicionista de 2026.

Foi o primeiro deputado federal a apoiar Emília Corrêa para a Prefeitura de Aracaju, ainda em 2023, antes de qualquer definição política maior. Essa postura estratégica e de risco vem chamando atenção. Com raízes populares e boa leitura política, uma coisa já é certa: Thiago de Joaldo passa a ser peça-chave no novo xadrez político de Sergipe.