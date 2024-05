Thiago Santana lança pré-candidatura a prefeito de Porto da Folha

Ele conta com apoio do governador, do presidente da assembleia e do atual prefeito

No último sábado, 25 de maio, ocorreu o lançamento da pré-candidatura de Thiago Santana a prefeito de Porto da Folha, evento amplamente prestigiado por diversas figuras políticas de Sergipe. A cerimônia contou com a presença do governador Fábio Mitidieri, do presidente da Assembleia Legislativa, Jeferson Andrade, e do atual prefeito Miguel, entre outros.

O evento, realizado na cidade de Porto da Folha, destacou o apoio significativo que Thiago Santana tem recebido em sua campanha. Além das figuras principais, estiveram presentes o deputado federal Tiago de Joado, o deputado estadual Luciano Bispo, Ailton de Zé Doutor, várias lideranças locais, vereadores e líderes comunitários.

Em seu discurso, Thiago Santana agradeceu a presença de todos e reafirmou seu compromisso em trabalhar pelo desenvolvimento de Porto da Folha. Ele enfatizou a importância da união e colaboração entre as diversas esferas do governo e a comunidade para alcançar melhorias significativas para o município.

O governador Fábio Mitidieri ressaltou a importância de renovar a liderança em Porto da Folha e expressou seu apoio incondicional à candidatura de Thiago Santana. Mitidieri destacou que a nova gestão terá o respaldo do governo estadual para implementar projetos que beneficiem a população local, promovendo um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável.

O presidente da Assembleia Legislativa, Jeferson Andrade, enfatizou a importância de Thiago Santana como candidato, mencionando sua experiência e comprometimento com as questões sociais e econômicas do município. Andrade destacou que Santana possui as qualidades necessárias para liderar Porto da Folha rumo a um futuro próspero.

O atual prefeito Miguel também discursou, expressando sua confiança na capacidade de Thiago Santana de dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado e de promover novas iniciativas que atendam às necessidades da população. Miguel reiterou seu apoio à candidatura, reforçando a aliança política e a continuidade dos projetos em andamento.

Outros discursos, como os dos deputados Tiago de Joado e Luciano Bispo, reforçaram a necessidade de uma gestão eficiente e próxima da população, atributos que identificam em Thiago Santana. Ambos destacaram que Santana é a pessoa certa para liderar Porto da Folha, dada sua dedicação e visão para o futuro do município.

Este evento marcou um passo importante na campanha de Thiago Santana, consolidando seu nome como forte candidato à prefeitura de Porto da Folha. A presença de diversas lideranças políticas e comunitárias é um indicativo do amplo apoio que ele possui, aumentando suas chances nas próximas eleições.

