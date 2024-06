Títulos de Cidadania são entregues a três pessoas em Sessão Especial

Foi realizada, nesta segunda-feira (3), a Sessão Especial de entrega de Título de Cidadania Sergipana ao delegado da Polícia Civil, Gregório Bezerra da Silva, ao médico Dimas Cleofas Machado e à advogada Ana Lúcia Souza.

A autoria é do deputado Doutor Samuel Carvalho (Cidadania). Ele destacou os serviços prestados pelos homenageados para o povo sergipano, o que lhes garantiu esta honraria entregue nesta segunda-feira.

“Hoje é um dia muito festivo para o estado em receber três mais novos cidadãos, que a partir de hoje, de fato e de direito, são sergipanos. Dado o currículo e a história que eles têm no nosso estado foi que nós apresentamos estes projetos de resolução que aqui na Casa foram aprovados por unanimidade. Nós temos uma baiana, um mineiro e um potiguar que a partir de hoje são cidadãos sergipanos, a gente fica muito feliz em ter sido o autor desse projeto de resolução, só aumentando cada vez mais a responsabilidade deles em continuar contribuindo para o progresso do nosso estado”, disse o parlamentar.

Gregório Bezerra

Natural da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, Gregório Bezerra é delegado desde maio de 2020, mas seu primeiro contato com o universo da segurança pública foi quando se alistou nas Forças Armadas, ingressando na Marinha do Brasil, na Base Naval de Natal (BNN), onde recebeu treinamento de guerra, com armamento e técnicas militares.

“Para mim, é uma honra imensurável hoje ser formalizada essa cidadania porque eu me sinto sergipano desde quando cheguei aqui. Foi onde eu construí minha família, aqui tive a maior conquista da minha vida, a minha esposa, foi onde construí minhas relações e consegui evoluir na minha atividade profissional”, afirmou.

Ele lembrou o esforço feito para conseguir ser aprovado no concurso público da PC. “Tenho muito orgulho de desde 2020, após dez fases do concurso, eu ter logrado êxito após 15 concursos públicos, consegui ser aprovado entre os dez primeiros lugares aqui de Sergipe e, hoje, poder desenvolver minha vida e poder contribuir com a segurança pública do nosso povo, digo ‘nosso’ porque já me sinto substancialmente cidadão sergipano, diante de tudo que construí aqui nesse estado”.

Dimas Machado

O mineiro Dimas Machado contou que se identifica mais com Sergipe do que com Minas Gerais. Ele explicou que a cultura deste estado é o que ele mais gosta de poder ter em cotidiano com amigos e familiares.

“Este Título veio em um momento incrível para mim, que é o momento que eu mais tenho me sentido exatamente sergipano. Tem dez anos que eu estou aqui, mas tem cinco anos que eu estou casado com uma sergipana e já tenho uma filha sergipana de quatro anos. Hoje, eu me identifico muito mais sergipano do que mineiro, apesar de a raiz ser mineira. Eu costumo brincar que eu misturo ‘uai’ com ‘oxe’ e ‘oxente’ e virou alguma mistura fora do comum. É algo que eu tenho identificado em mim essa cultura, eu aprendi a gostar de muitas coisas que aqui estão, em Minas Gerais nem tanto”, falou.

Ele acrescentou que o trabalho desenvolvido em dez cidades pelo estado foi o principal motivo de receber esta honraria. “Veio muito pelo reconhecimento profissional, é algo que tem me alavancado bastante e com a medicina integrativa que foge dos padrões e está trazendo muitas novidades para Sergipe. Eu tive a oportunidade de trabalhar em diversas cidades e a ideia é trazer qualidade de vida para a população”.

Ana Lúcia Souza

A baiana Ana Lúcia Souza mora em Aracaju desde a década de 1970. Na capital, ela cursou a faculdade de direito e desenvolveu sua vida profissional e familiar, chegando a ser nomeada Juíza Titular do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), na vaga destinada à classe dos advogados, permanecendo até 1995.

“É com muita honra que eu recebo neste dia esse título, para mim é uma responsabilidade a mais porque como atuante na área do direito, durante 39 anos estou exercendo a advocacia em Aracaju e no interior levando o serviço à população carente, que precisa desse socorro”, declarou.

Os Títulos de Cidadania foram entregues durante Sessão Especial no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe. A sessão foi presidida pelo deputado Georgeo Passos (Cidadania) que compôs a Mesa junto com Doutor Samuel Carvalho e os três homenageados.

Foto: Joel Luiz

Por Wênia Bandeira