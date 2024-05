TOTINHA DO GERU: “RECEBER O GOVERNADOR EM TOMAR DO GERU, É UM MOMENTO DE MUITA ALEGRIA E GRATIDÃO”

Nesta quarta-feira, 29 de maio, a cidade de Tomar do Geru se transformou na capital do estado por um dia, recebendo a 28ª edição do programa ‘Sergipe é Aqui’. O evento contou com a presença de Totinha, vereador licenciado, que participou ativamente das atividades e interações com os moradores.

Tomar do Geru, conhecida pela tradicional festa do Carro de Bois, acolheu durante todo o dia mais de 160 atendimentos disponibilizados pelo Governo de Sergipe, beneficiando aos milhares de habitantes do município. Totinha, acompanhado por líderes comunitários e autoridades locais, destacou a importância de iniciativas como essa, que aproximam os serviços públicos da população.

“Para mim, enquanto geruense e parte da gestão municipal, receber a edição do programa em nossa cidade, é de grande importância e significado, principalmente vendo nossos servidores todos reunidos para atender o povo. Receber o governador em Tomar do Geru, com seu apoio e incentivo na busca de melhorias, é um momento de muita alegria e gratidão, juntamente ao amigo prefeito Pedrinho Balbino e sua equipe”, afirmou Totinha.

Enquanto Secretário Municipal de Obras, ele destacou a importância do programa com as assinaturas de obras e reformas realizadas durante a edição. Em especial, o governador Fábio Mitidieri assinou uma ordem de licitação para a aquisição de um compressor de ar sobre rodas. O equipamento visa beneficiar a Associação dos Pequenos Produtores e Trabalhadores das Pedreiras em Tomar do Geru, facilitando a exploração mineral e a geração de renda no município. As outras assinaturas foram voltadas à licitação para a reforma, ampliação e urbanização do mercado municipal de Tomar do Geru e a licitação para a construção da Pista do Grau.

Durante o evento, os moradores tiveram acesso a diversos serviços, incluindo atendimentos de saúde, emissão de documentos, orientação jurídica e atividades culturais, reforçando o compromisso do governo estadual com a cidadania e o desenvolvimento local. A participação de Totinha no evento foi recebida com entusiasmo pela comunidade, que o enxerga como uma figura comprometida com as necessidades e aspirações da população de Tomar do Geru.

Em suas redes sociais, Totinha reconheceu o trabalho do geruense à frente do Programa `Sergipe é Aqui´. “Quero também parabenizar o amigo e conterrâneo, André Clementino, coordenador do Programa ‘Sergipe é Aqui’.”

Estavam presentes, o governador, Fábio Mitidieri, a primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social, Érica Mitidieri, o deputado/secretário, Jorginho Araujo, o prefeito, Pedrinho Balbino,os deputados, Thiago de Joaldo, Pato Maravilha, Maísa Mitidieri, Kaká Santos, além dos nossos vereadores, prefeitos de outros municípios e a querida população geruense.

Ascom – Totinha do Geru (PP)