TRABALHADORES DA CODEVASF ANUNCIAM A PARALISAÇÃO NACIONAL; PROTESTO SERÁ NA PORTA DA CODEVASF

A manhã da terça-feira, dia 24 de setembro, será de paralisação e protesto a partir das 8h, na porta da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), em Aracaju.

Os trabalhadores da Codevasf, representados pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário (SINPAF), anunciaram uma paralisação nacional para o dia 24 de setembro, em resposta à rejeição unânime da nova proposta de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) apresentada pela empresa.

A mobilização, decidida em assembleias realizadas entre os dias 13 e 17 de setembro, reflete a insatisfação com a proposta, considerada insuficiente para recompor as perdas inflacionárias acumuladas pela categoria desde 2019.

A Codevasf, responsável por promover o desenvolvimento sustentável e econômico nas regiões dos vales do São Francisco e do Parnaíba, desempenha um papel estratégico para o crescimento regional do Brasil. Os trabalhadores da empresa são fundamentais para a execução de projetos que impactam diretamente a agricultura, a infraestrutura e a geração de emprego em áreas vulneráveis do país. Por isso, o SINPAF destaca que a valorização dessa categoria é essencial não só para garantir melhores condições de trabalho, mas também para o fortalecimento das regiões atendidas pela Codevasf.

A proposta rejeitada previa reajustes inferiores à inflação, o que geraria novas perdas salariais e impactaria benefícios importantes como auxílio-alimentação, auxílio-creche e para filhos com deficiência. Segundo estudos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), os salários da categoria sofreram uma desvalorização significativa nos últimos anos (19,74%). No caso do auxílio-alimentação, o Dieese apontou que seria necessário um aumento de R$ 80,12 mensais apenas para recompor o poder de compra.

O SINPAF reforça a importância da adesão dos trabalhadores ao movimento, visto que a paralisação busca garantir um acordo justo e condizente com as necessidades da categoria. O sindicato espera que a mobilização sensibilize a Codevasf para apresentar uma proposta que valorize os profissionais que desempenham um papel crucial para o desenvolvimento regional do Brasil.

A paralisação será realizada em todas as superintendências regionais da Codevasf e busca chamar a atenção para a importância da luta por melhores condições salariais e de trabalho, impactando diretamente o sucesso dos projetos estratégicos que a empresa conduz em prol do desenvolvimento sustentável nas regiões atendidas.

Além da sede da Codevasf em Brasília, as Superintendências da Codevasf que vão paralisar estão localizadas nas cidades de Aracaju, Montes Claros, Bom Jesus da Lapa, Alagoas, Juazeiro, Petrolina, Teresina, São Luiz, Goiânia, Palmas, Macapá, Natal, João Pessoa, Fortaleza, Recife e Belo Horizonte.

Por Iracema Corso