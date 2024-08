Trabalhadores do comércio se articulam contra a tentativa do patronato de abertura nos feriados

Representantes dos trabalhadores do comércio e serviços em Sergipe se reuniram na segunda-feira, 19, com o deputado federal João Daniel (PT-SE) para discutir ações na esfera parlamentar contra a tentativa do patronato de levar ao Congresso Nacional o debate sobre a abertura do comércio em geral nos feriados.

Ronildo Almeida, presidente da Federação dos Empregados no Comércio e Serviços de Sergipe (Fecomse), repudia a proposta do setor empresarial de retirar mais esse direito da classe trabalhadora e propõe uma ampla frente nacional em defesa dos trabalhadores do setor de comércio e serviços, com a mobilização de federações, confederações, sindicatos, centrais sindicais e parlamentares.

“Já tivemos sucessivas perdas nos últimos anos, com a terceirização e as reformas trabalhista e previdenciária, encabeçadas pelos governos passados e parlamentares inimigos do trabalhador. Perdemos o nosso domingo, com o setor funcionando em quase sua totalidade, e agora tentam tirar mais esse direito dos comerciários e comerciárias. A ambição do patronato não tem limites, é lucro e mais lucro em cima do suor da classe trabalhadora”, protesta Ronildo Almeida.

O dirigente sindical, que também preside a União Geral dos Trabalhadores em Sergipe (UGT-SE) e integra a direção da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC), lembra que uma portaria do Ministério do Trabalho, que disciplinava e estabelecia regras para a abertura, chegou a ser publicada ano passado, após um processo de negociação que incluiu representantes patronais.

No entanto, logo após a publicação, vários setores empresariais pressionaram o Governo Federal na tentativa de abrir todos os ramos de atividades indiscriminadamente. Entidades representativas dos trabalhadores se organizaram para que fosse cumprido o que determina a lei e o acordado nas convenções coletivas de trabalho.

“Mesmo assim, o patronato, especialmente o de alguns segmentos, como o de supermercados e o do comércio lojista, continua pressionando o ministro do Trabalho e se articulando com setores conservadores do Congresso Nacional na tentativa de regulamentar essa proposta absurda de abertura indiscriminada do comércio nos feriados, retirando o direito do trabalhador ao descanso e ao lazer e não gerando emprego, como eles querem colocar para opinião pública. Não podemos aceitar mais esse retrocesso”, defende Ronildo Almeida.

Frente parlamentar – O deputado João Daniel reforça a urgência em intensificar a articulação parlamentar para barrar essa proposta, que visa retirar mais um direito dos trabalhadores e das trabalhadoras do comércio e serviços em prol do lucro do setor empresarial.

“Esse ponto nem deverei estar em discussão, é um direito conquistado pela classe trabalhadora. Nosso mandato tem o compromisso com os comerciários e as comerciárias, na defesa das pautas da categoria em todos os espaços e frentes de luta”, assegura João Daniel.

Além de Ronildo Almeida, participaram da reunião os presidentes dos sindicatos dos Comerciários e Comerciárias de Aracaju e Abrangências, Luan Almeida, e dos Supermercados, Manoel Santos.

Foto assessoria

Por Tereza Andrade