Trabalhadores dos Correios aprovam estado de greve em assembleia

Campanha salarial de trabalhadores dos Correios luta por concurso público já, reajuste de INPC mais 10% e retorno do Correio Saúde

Na noite da terça-feira, dia 30 de julho, na sede do SINTECT/SE (Sindicato dos Trabalhadores dos Correios), a assembleia geral dos trabalhadores foi marcada por debate sobre a negociação com a direção nacional da empresa dos Correios.

Em reunião extraordinária, a empresa dos Correios chegou a propor ontem o reajuste de 6,05% a partir de janeiro de 2025. Como a data base dos trabalhadores é agosto de 2024, a proposta foi rejeitada durante a negociação.

Insatisfeitos com o andamento das negociações, os trabalhadores aprovaram por unanimidade o estado de greve e uma nova assembleia geral está marcada para o dia 7 de agosto para decidir sobre a deflagração da greve a partir das 0h do dia 8 de agosto.

“Pretendemos pressionar a empresa dos Correios para que ela apresente uma proposta melhor para avaliarmos na próxima assembleia do dia 7. A gente reforça que pode haver greve e se não negociar, os Correios vão parar”, declarou o coordenador geral do SINTECT/SE, Jean Marcel Guimarães.

Negociação em Brasília

O secretário de Divulgação e Imprensa do SINTECT/SE, José Márcio Siqueira dos Santos, está participando das rodadas de negociação em Brasília.

“Na nossa campanha salarial de 2024, a principal pauta é o concurso público já! O último concurso que tivemos foi em 2011, já faz mais de 1 década. Temos um déficit grande de trabalhadores na empresa. Chega de terceirização, queremos concurso público. Lutamos por aumento real. A empresa é lucrativa graças ao nosso trabalho, então queremos o INPC mais 10% de reajuste. O retorno do Correio Saúde é urgente, pois os trabalhadores estão saindo do plano de saúde porque não conseguem pagar as mensalidades altas e a co-participação”.

Agora de manhã, em Brasília estão sendo discutidas as cláusulas do Acordo Coletivo referente aos benefícios. À tarde será discutido o Plano de Saúde.

A expectativa dos trabalhadores é que a proposta de reajuste será apresentada no dia 1º de agosto quando ocorre a próxima rodada de negociação com a empresa dos Correios em Brasília.

Foto assessoria

Por Iracema Corso