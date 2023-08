Trabalhadores em saneamento paralisam atividades e farão ato em frente à DESO

Nesta terça-feira, 15/8, a partir das 6 horas, os trabalhadores e trabalhadoras em saneamento estarão mobilizados no Dia Nacional de Luta em Defesa do Saneamento Público, com atividades marcadas em todo o país, com paralisações, atos e panfletagens em frente às sedes das empresas públicas nos estados e postos de atendimento ao público, a fim de esclarecer à população sobre as consequências nefastas da privatização do saneamento. Em Sergipe, o sindicato da categoria, o SINDISAN, está convocando os trabalhadores para uma atividade na porta da DESO, em defesa da companhia e contra o projeto de privatização em andamento.

Para o secretário-geral do SINDISAN, Aécio Silva, a luta em defesa do saneamento público e contra a privatização da água se faz mais urgente do que nunca. Para ele, as mudanças promovidas no marco regulatório do saneamento, ainda no governo Bolsonaro, abriu totalmente as portas para a privatização das empresas públicas de saneamento, e vários governos estaduais e municípios se articulam para entregar ao capital privado o controle deste patrimônio do povo.

“O momento é crítico e não podemos vacilar. O governo Mitidieri continua se articulando para entregar a água dos sergipanos para a iniciativa privada por 35 anos, indo na contramão do mundo, onde a reestatização dos serviços de saneamento é uma realidade em vários países, que estão defendendo o seu povo e a sua soberania, retomando as concessões de água e esgotamento sanitário pelo fracasso que se mostrou o modelo privatizado”, relata Aécio.

“Não podemos permitir que isso aconteça com a nossa DESO e os sergipanos sofram o que vem sofrendo, por exemplo, os manauenses, alagoanos e cariocas, que tiveram os seus serviços privatizados e hoje a população vem pagando tarifas absurdas e os serviços só pioraram. Por isso, precisamos dialogar e esclarecer à população sobre as consequências nefastas da privatização do saneamento”, aponta o dirigente sindical.

Frente Parlamentar

Ainda no dia 15, às 15h, será lançada a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Saneamento Público, na Câmara dos Deputados, em Brasília, com presença de dirigentes do SINDISAN e de sindicatos urbanitários de todo o país. O ato contará com debate sobre a importância das empresas públicas do saneamento e a reestatização da Eletrobras, uma empresa estratégica para a soberania energética nacional, assim como para o controle da questão hídrica, ou seja, dos nossos rios e represas.

A Federação Nacional dos Urbanitários (FNU) e a Confederação Nacional dos Urbanitários (CNU) se articularam nos últimos meses, no Congresso Nacional, e construíram a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Saneamento, com a adesão de mais de 200 assinaturas de deputados, tendo como coordenador Joseildo Ramos, do PT-BA.

Serviço:

O quê: Paralisação e ato em frente à DESO

Quando: Terça-feira, 15/8, a partir da 6h

Onde: Em frente à sede da DESO, na rua Campo do Brito, em Aracaju.

Quem: Trabalhadores em saneamento e movimento sindical

Por George W. O. Silva