TRABALHO DE MARCIO MACEDO AJUDA A LEVAR CAMPUS DA UFS PARA ESTÂNCIA  E A DUPLICAR NÚMERO DE LEITOS EM LAGARTO

A semana começou com dois anúncios muito importantes para o estado de Sergipe: o município de Estância terá um campus da Universidade Federal de Sergipe, com investimento federal de R$ 60 milhões. E o Hospital Universitário de Lagarto será expandido, com o número de leitos duplicado. Esse segundo investimento do governo do presidente Lula é de R$ 50 milhões. Os anúncios foram feitos hoje no Palácio do Planalto, em Brasília, em cerimônia com o presidente Lula, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o sergipano Marcio Macedo, o ministro da Educação, Camilo Santana, a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos e o ministro da Casa Civil, Rui Costa e ministra da Gestão , Esther Duek.

Estância será a sétima cidade de Sergipe a contar com campus da UFS. Vão ser oferecidas 250 novas vagas em 6 cursos de graduação: Administração, Gestão Ambiental, Economia, Engenharia de Tecnologias Renováveis, Engenharia Química e Engenharia de Produção. Os cursos propostos foram pensados a partir dos aspectos sociais e econômicos, com foco no desenvolvimento das cadeias produtivas da região. Também há previsão de um núcleo de educação, responsável por disciplinas básicas e ações de suporte pedagógico a alunos e formação continuada de professores.

Desde o princípio dos diálogos com o MEC, a UFS também buscou apoio do ministro Marcio Macedo. E agora, foi confirmado um investimento de R$ 60 milhões para o novo campus: R$50 milhões para as obras e R$10 milhões para equipamentos. A proposta político-pedagógica deve dar destaque à inclusão de inovações tecnológicas e pedagógicas em seus currículos, para aproximar teoria e prática, a vida acadêmica e o setor produtivo.

Macedo agradeceu a inclusão do novo campus da UFS ao ministro Camilo Santana e ao presidente Lula. “Quero agradecer imensamente a sensibilidade do ministro Camilo que compreendeu a necessidade do novo campus universitário para Sergipe, e ao presidente Lula, pelo compromisso inquebrantável que ele tem com o povo de Sergipe, e por ter atendido esse nosso pedido, e parabenizar todos que de alguma forma ajudaram nesse processo”, disse o sergipano.

No Palácio do Planalto, Macedo também comentou sobre a importância do campus de Estância. E destacou que um dos objetivos esperados é que o campus fortaleça a cadeia produtiva da região sul do estado e transforme a cidade num polo de serviços. Segundo o ministro, “o campus de Estância interioriza a educação numa área bastante populosa, uma área divisa com o estado da Bahia, que vai beneficiar não só todo o estado de Sergipe como o estado da Bahia. É uma região em que tem uma vocação industrial grande que esse campus vai fortalecer uma cadeia produtiva, atrair novas indústrias. E além da educação, além de levar formação para os filhos do povo, transforma a cidade num polo também de serviços, que significa dizer geração de emprego e de renda pra nossa gente”.

O trabalho de Macedo também foi essencial para a expansão do Hospital Universitário de Lagarto. Foi confirmado hoje que o número de leitos será duplicado e também haverá recursos para construção de salas de aula que melhorará o aprendizado dos alunos da área de saúde na região. Vão ser destinados, este ano, R$ 10 milhões, via Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a Ebserh. E no próximo ano, mais R$ 40 milhões.

Novo PAC das Universidades

O campus de Estância e a duplicação da capacidade de atendimento do Hospital Universitário de Lagarto fazem parte do novo PAC das Universidades Federais e Hospitais Universitários. O governo federal está garantindo R$ 5,5 bilhões para melhorias na infraestrutura das 69 universidades federais e a construção de 10 novos campi. O Brasil voltou a investir em conhecimento. Em Ciência e tecnologia nas universidades e institutos federais, a média anual de investimentos é quase três vezes maior agora.

