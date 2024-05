Trabalho de Marcio Macedo e do MME garantem fornecimento gás, de graça, às pessoas no RS

Compromisso foi firmado nesta terça-feira pelo Sindigás atendendo pedido feito pelo governo federal

A solidariedade da população brasileira para atenuar o drama vivido pelo povo gaúcho passa, além das milhares de doações, pelo trabalho incansável de 197 cozinhas comunitárias no Rio Grande do Sul que produzem refeições para os atingidos pela catástrofe climática no estado. Todas essas cozinhas terão o gás de cozinha que necessitarem, gratuitamente por 90 dias, para continuar o trabalho.

O compromisso foi firmado nesta terça, 14 de maio, pelo presidente do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo – Sindigás, Sérgio Bandeira de Mello. Ele participou de reunião convocada pelos ministros Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia. Também fez parte da reunião, no Palácio do Planalto, o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, Edegar Pretto.

A entrega do gás vai ser feita pelas distribuidoras gaúchas, que terão uma lista com os dados das cozinhas e endereço de cada unidade que esteja cumprindo a função de garantir alimentação para as famílias afetadas pelas enchentes. “Fazemos questão de entregar porta a porta, uma vez que há uma legislação específica sobre o transporte e entrega de gás e com que já estamos acostumados”, disse o presidente do SINDIGÁS.

O sindicato estima que devem ser entregues, no período de três meses, pelo menos 9 mil botijões de gás para as cozinhas comunitárias em todo o Rio Grande do Sul.

O ministro sergipano, Márcio Macêdo, agradeceu a ação dos distribuidores de gás e afirmou que “essa é uma ação muito significativa. Algumas cozinhas já estavam quase encerrando a produção pela escassez do gás. Com esse atendimento, vamos garantir que não falte alimento para as pessoas atendidas por essas cozinhas”.

