TRABALHO DO MINISTRO MARCIO MACEDO FOI FUNDAMENTAL PARA TRAZER R$ 207 MILHÕES DO NOVO PAC PARA SERGIPE

O presidente Lula anunciou, no Palácio do Planalto, os projetos contemplados no Novo Pac Seleções- Cidades. Vão ser destinados R$ 18,3 bilhões para todos o país. E Sergipe receberá R$207 milhões.

As prefeituras apresentaram projetos prioritários e o ministro sergipano acompanhou todo o processo em Brasília. Essa nova etapa do Pac terá obras para construção de casas, prevenção de risco em encostas, abastecimento de água no campo, renovação de frota de ônibus, regularização fundiária, por exemplo.

Entre os maiores investimentos estão os R$ 131 milhões de reais para renovar a frota de ônibus nas quatro cidades que integram a Grande Aracaju. Um dos projetos é para comprar ônibus elétricos.

A capital do estado terá, além disso, R$23 milhões de reais do programa periferia viva. E vai beneficiar a comunidade da Prainha. Macedo lembrou que Marcelo Deda urbanizou a orlinha do bairro Industrial e, agora, o governo do presidente lula vai fazer, em parceria com a prefeitura de Aracaju, a recuperação ambiental das áreas de palafitas que foram construídas pelos pescadores e marisqueiras artesanais. Vão ser feitas 66 casas e será implementado também saneamento básico. É um conjunto de obras que vai melhorar a vida de 389 famílias.

O município de São Cristóvao vai receber 30 milhões que vão servir para reassentar famílias da ocupação Irmã Dulce. As melhorias e construções de casas vão beneficiar 674 famílias. Além desse projeto, Macedo comemorou o fato de que terá liberação de recursos para cozinha comunitária, centro de convivência, pavimentação, drenagem, coleta seletiva de lixo.

O ministro afirmou que essa “é mais uma demonstração do compromisso do governo do presidente Lula com o povo de Sergipe. Resultado também da articulação da Secretaria-Geral da Presidencia, liderada por mim. Os sergipanos sabem que contam com todo meu empenho para melhorar a vida de nossa gente. O Brasil está no rumo certo”, afirmou.

Veja os municípios contemplados

Aracaju, Aquidabã, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Arauá, Boquim, Campo do Brito, Capela, Estância, Frei Paulo, Ilha das Flores, Indiaroba, Itabaiana, Itabaianinha, Itaporanga d’ajuda, Lagarto, Malhador, Maruim, Nossa Senhora das Dores, Pacatuba, Pedra Mole, Pedrinhas, Pirambu, Riachão do Dantas, Riachuelo, Salgado, Santa Luzia do Itanhy, Santa Rosa de Lima, Santo Amaro das Brotas, Siriri, Tobias Barreto, Tomar do Geru.

