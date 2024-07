Traçado da ponte que liga municípios de Aracaju-Barra dos Coqueiros deve ser apresentado em agosto

O Governo de Sergipe recebeu nesta quinta-feira, 11, representantes do consórcio responsável pela elaboração dos estudos para implantação da segunda ponte que ligará Aracaju ao município da Barra dos Coqueiros, para apresentação das opções de traçado da estrutura a ser implantada e seus acessos. O consórcio formado pela MPB Saneamento Ltda, Única Consultores de Engenharia Ltda e Beck de Souza Engenharia Ltda foi o vencedor da licitação dos estudos.

O governador Fábio Mitidieri destacou que a ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros representa um marco estratégico para o desenvolvimento da região e atende ao crescimento das localidades. “Foram apresentadas três opções de localização. A gente optou por uma na Coroa do Meio, ligando com a Atalaia Nova. Está tudo dentro do cronograma. São 14 meses para execução da fase de estudos. Na reunião, levamos em consideração o fluxo de trânsito, a economia e o desenvolvimento da região, já que a Atalaia Nova é importante do ponto de vista da Barra dos Coqueiros, e também é uma localidade que pode se desenvolver bastante com a chegada da ponte”, expôs o chefe do Executivo estadual.

Fábio Mitidieri informou que a previsão é que uma segunda reunião seja realizada em agosto. “Esperamos que, nesta segunda reunião, possamos apresentar o traçado escolhido, que agora vai ser adequado pelo consórcio”, acrescentou.

Além de promover a integração entre os municípios, a infraestrutura visa desafogar o tráfego, estimular o crescimento econômico e facilitar o acesso a serviços essenciais pelos moradores da região metropolitana. As obras serão conduzidas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi).

O titular da Sedurbi, Igor de Albuquerque, apontou que após a apresentação do traçado para nova ponte, o estudo de viabilidade terá continuidade. “Uma vez concluído o estudo, assegurando a viabilidade econômica, ambiental, técnica e a locação dessa ponte, o processo se adianta para a elaboração do estudo da parte ambiental, anteprojeto e, mais à frente, para a elaboração do projeto para a construção da nova ponte”, reforçou o secretário.

Os estudos contratados por meio do Consórcio MPB Única e Beck envolvem o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA; Estudo de Impacto Ambiental – EIA-RIMA; e a elaboração do Anteprojeto da ponte, a partir de um investimento de cerca de R$ 8.510.000,00.

O EVTEA está em desenvolvimento e, na reunião, foram explanados os trabalhos até então realizados, no âmbito desse estudo. Foram apresentadas as vantagens e desvantagens de cada opção de traçado, a fim de que o Governo do Estado possa previamente conhecer e se manifestar acerca das possibilidades propostas. Na oportunidade, também foi apresentado o detalhamento do cronograma e atividades futuras.

O representante do Consórcio MPB Única e Beck, Gilberto Bleggi, pontuou que as opções foram concebidas tentando criar o menor impacto possível na avenida Delmiro Gouveia. Segundo Bleggi, o EVTEA considerou características que sejam menos danosas ao ambiente, e com o menor custo econômico possível dentro da sua funcionalidade e eficiência.

“Essa primeira etapa do contrato, que trata do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, contempla o estudo de alternativas, os locais onde a gente pode colocar a ponte. As opções que foram descartadas, por exemplo, não eram viáveis por questões técnicas, ou seja, uma ponte muito mais longa do que outras alternativas, questões de meio ambiente, já que Barra dos Coqueiros tem uma área de manguezal significativa, são condicionantes para chegarmos à alternativa mais adequada, sempre levando em consideração a utilização do usuário, pois a gente está criando um sistema viário complexo”, esclareceu Bleggi.

Ainda de acordo com Gilberto Bleggi, pelo cronograma, a etapa do EVTEA tem cerca de mais dois meses para ser finalizada, e as colocações apontadas na reunião foram importantes neste momento. “É muito importante, neste momento do trabalho, termos essas contribuições para levarmos em consideração no estudo”, disse.

Pontes

Nos próximos anos, Sergipe contará com três novas grandes pontes: a Inácio Barbosa-Coroa do Meio, a ponte Neópolis-Penedo e a nova ponte Aracaju-Barra.

O complexo da ponte Inácio Barbosa/Coroa do Meio engloba a construção de um viaduto, uma ponte estaiada sobre o Rio Poxim e ciclovia, resultando num investimento total de R$ 363.961.232,20. O viaduto terá uma extensão aproximada de 180 metros e deve colaborar para desafogar o tráfego nas avenidas Tancredo Neves e Beira Mar. A ponte estaiada, que também faz parte da obra, terá uma extensão de 360 metros, além de 2,34 quilômetros de ciclovias ao longo das avenidas Tancredo Neves, Beira Mar e Delmiro Gouveia. A ponte se estenderá desde o final da avenida Tancredo Neves até a rua Antônio Maia, na Coroa do Meio.

Serão realizados serviços viários complementares de terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização, que abrange uma extensão total aproximada de 4,80 quilômetros. As obras têm previsão de início para o segundo semestre de 2023. A expectativa de entrega é de 30 meses, trazendo um novo acesso aos bairros Atalaia, Coroa do Meio e Zona de Expansão de Aracaju.

A ordem de serviço para construção da ponte que liga Neópolis (SE) a Penedo (AL) foi assinada no dia 13 de janeiro deste ano. A assinatura foi registrada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, com a presença dos governadores de Sergipe, Fábio Mitidieri, e de Alagoas, Paulo Dantas. Em Sergipe, o novo canal de conexão beneficiará não só os moradores do baixo São Francisco, mas também facilitará a circulação de turistas e mercadorias. O investimento na obra é de R$ 203 milhões. A ponte terá mais de 1.080 metros de extensão e 21 metros de largura, com a previsão de duas faixas de rolamento com 3,75 metros cada. O projeto também inclui faixas de segurança laterais de 2,5 metros e passeios de 2,3 metros para cada lado. A via será formada por um vão central estaiado com 600 metros de extensão, com espaço livre de 300 metros, composto por dois mastros que suportarão dois planos de estais. A obra vai durar aproximadamente dois anos, cujo regime de contratação é por RDCi [Regime Diferenciado de Contratações]. No momento, essa é uma das maiores pontes que estão em construção no Brasil.

No interior, também estão em processo de construção outros equipamentos, como a ponte em concreto armado com vão de 15 metros sobre o Rio Siriri, na Rodovia SE-160, no município de Siriri; a ponte em concreto armado com vão de 15 metros sobre o Rio Piauitinga – trecho: SE-270 (Salgado)/SE-265 (Povoado Moita Formosa), no município de Itaporanga d’Ajuda; e a ponte sobre o Rio Jabiberi, na rodovia SE-290, que liga os municípios de Tobias Barreto e Itabaianinha, na região sul do estado, no trecho do entroncamento da rodovia SE-170 ao acesso 286, no Povoado Ilha, com extensão de 14 metros.

Presenças

Também participaram da reunião o deputado estadual Adailton Martins, os secretários de Estado da Casa Civil, Jorginho Araujo, do Planejamento, Orçamento e Inovação, Júlio Filgueira, do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa, assim como a secretária-executiva da Sedurbi, Ana Cristina Prado; os presidentes da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), George Trindade, e da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), Milton Andrade, além de membros do Grupo de Trabalho do Estado que acompanham a elaboração dos estudos e outros técnicos do governo. Representando o Consórcio MPB Única e Beck, estiveram presentes ainda Bertoldo Silva Costa, Ademur Monteiro e Manolo Caramez.

ASN – Foto: André Moreira