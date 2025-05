Tradicional  Pega do Mastro, no município de Lagarto, atrai políticos

A tradicional Pega do Mastro, realizada neste domingo (25) em Lagarto, arrastou uma multidão de cerca de 50 mil pessoas pelas ruas do município. O evento, que marca a abertura oficial dos festejos juninos na cidade, celebrou seus 102 anos, e atraiu lideranças políticas da região do Centro-Sul.

O prefeito Sérgio Reis e a vice Suely Menezes recepcionaram o deputado estadual Ibrain Monteiro, o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Luiz Roberto Dantas, representando o governador Fábio Mitidieri, o prefeito de Salgado, Givanildo de Souza, o prefeito de Serrinha/BA, Adriano Silva Lima, o presidente da Câmara Municipal de Lagarto, vereador Washington da Mariquita, e o vereador de Macambira, Luiz Carlos Doidão.