TRAGÉDIA COM AUTISTA DE 4 ANOS REFORÇA URGÊNCIA DO PL DA VEREADORA THANNATA: “NÃO VAMOS ESPERAR ACONTECER”

A vereadora Thannata se manifestou com indignação após o caso de um menino autista de 4 anos encontrado amarrado em um banheiro dentro de uma escola municipal no Paraná, episódio que ganhou repercussão nacional nesta semana. Pouco depois, outro pai denunciou situação semelhante envolvendo uma menina de 3 anos, também amarrada na mesma escola.

“Veja a que ponto chegamos. Isso é inadmissível, isso é desumano. São crianças incapazes de se defender”, afirmou a parlamentar. Ela destacou que casos como esses não são isolados e vêm ocorrendo em diferentes regiões do país.

Thannata reforçou a necessidade de políticas públicas que protejam as crianças com deficiência e lembrou que protocolou na Câmara Municipal de Aracaju o Projeto de Lei 82/2025, que prevê a instalação de câmeras de monitoramento em salas de atendimento terapêutico e em escolas. “A gente não pode esperar uma tragédia acontecer aqui em Aracaju para agir. Precisamos prevenir, precisamos proteger nossas crianças”, pontuou.

Para a vereadora, episódios como o ocorrido no Paraná evidenciam a urgência da capacitação de profissionais que atuam com pessoas com deficiência. “Eu brigo por políticas públicas porque não podemos deixar que manchetes como essas aconteçam aqui. Infelizmente, só despertam para o problema quando casos como esse vêm à tona. Mas não podemos esperar acontecer”, declarou.

Thannata também publicou nota de repúdio contra a escola municipal do Paraná e pediu a responsabilização dos envolvidos. “Que este caso seja devidamente resolvido e que a professora que fez isso pague pelas consequências, para que situações como essa não se repitam. Eu não me calarei diante de nenhum tipo de violência contra autistas e pessoas com deficiência”, finalizou.

O PL 82/2025 segue em tramitação na Câmara Municipal e é defendido como ferramenta para garantir segurança, transparência e tranquilidade às famílias de crianças com deficiência em Aracaju.

Da assessoria – Foto: Luanna Pinheiro