TRÂNSITO NA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU SERÁ ALTERADO A PARTIR DESTA QUARTA-FEIRA; VEJA O ITINERÁRIO

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que o trânsito na avenida Visconde de Maracaju, no bairro Santos Dumont, será alterado temporariamente, a partir desta quarta-feira, 5, devido à realização de uma obra da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).

A Deso está realizando o assentamento da tubulação do esgotamento sanitário na região, e o cruzamento das avenidas Benjamin Constant com Presidente Juscelino Kubitscheck estará bloqueado para os condutores que desejam acessar o bairro Soledade. O fluxo será desviado pela rua São Francisco. A previsão é de que o trânsito permaneça com alterações por dez dias.

“Quem vem do Centro da capital com destino ao bairro Soledade deverá acessar à direita, na rua São Francisco. Já quem vem no sentido contrário, rumo ao Centro, terá trânsito livre, dispondo de meia pista somente entre a rua Efren Fernando Fontes e a rua São Francisco”, explica o coordenador de trânsito da SMTT de Aracaju, Erbert Zuzarte.

Agentes de trânsito da SMTT estarão na avenida para monitorar o trânsito. A superintendência recomenda aos condutores que redobrem a atenção ao passarem pela região e fiquem atentos às sinalizações.

Itinerário dos ônibus

As linhas que serão afetadas com o bloqueio do trecho citado são:

002 – Fernando Collor/D.I.A.

003 – João Alves/Orlando Dantas

020 – Piabeta/D.I.A.

030 – Marcos Freire I e III/D.I.A.

040 – Marcos Freire II/D.I.A.

102 – Soledade/Maracaju

601 – Terminal Marcos Freire/Mercado via Osvaldo Aranha

Os ônibus dessas linhas deverão entrar à direita, na Rua São Francisco de Assis, e depois à esquerda, na Rua José de Melo e avenida General Euclides Figueiredo.

Ponto de táxi

Os táxis que ficam estacionados na rua São Francisco de Assis, entre a avenida Benjamin Constant e a rua Erondina Lopes serão transferidos temporariamente, para a avenida Visconde de Maracaju, ao lado do Terminal Maracaju, no sentido Centro.

Foto: Ascom/SMTT