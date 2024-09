TRANSPORTE INTERMUNICIPAL TERÁ AUMENTO NA FROTA PARA ATENDER A DEMANDA NO DIA DA ELEIÇÃO EM SERGIPE

Em virtude do período eleitoral e para atender à demanda dos usuários do transporte intermunicipal, o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), por meio da Diretoria Estadual de Transportes e Trânsito (Ditrans), disponibilizará, a partir das primeiras horas da tarde da sexta-feira, 5, até a segunda-feira, 7, a totalidade de 30 veículos da frota reserva que fazem parte do transporte público intermunicipal de passageiros.

O número de veículos com destino aos 75 municípios sergipanos passará de 597 veículos para 627 à disposição dos usuários do transporte, proporcionando atendimento eficiente à demanda e permitindo que a população usufrua dos serviços com tranquilidade.

“Todos os terminais rodoviários funcionarão normalmente, contaremos com 25 fiscais nos principais terminais do estado e quatro equipes volantes”, informou o diretor de Transportes, Everton Menezes.

O diretor acrescentou que essas iniciativas são idealizadas para assegurar melhor mobilidade aos usuários. “Por conta das eleições, o número de passageiros que se deslocam para o interior sergipano tem um aumento considerável, sobretudo para as cidades polos: Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória e Propriá. Devido a isso, orientamos as empresas a viabilizarem os veículos reservas para que a população possa usufruir dos serviços com tranquilidade”, explica Everton Menezes.

O diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, ressalta que, além do aumento da frota nesse período, o rigor da fiscalização será mantido. “O governo estadual mantém a prioridade em garantir comodidade e segurança aos usuários do transporte. Desta forma, da sexta-feira até segunda-feira, a Ditrans disponibilizará os fiscais nos terminais rodoviários dos municípios de Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória e Propriá, bem como duplicará as equipes de fiscalização volantes nas principais rodovias estaduais”, completou.

Passagens antecipadas

Para evitar longas filas nos terminais nos dias de viagem, a Ditrans voltou a sugerir às empresas a venda de passagens de forma antecipada. De acordo com a diretoria, os bilhetes já estão disponíveis nos guichês dos terminais rodoviários Luiz Garcia (Rodoviária Velha), localizado no Centro de Aracaju, e no José Rollemberg Leite (Rodoviária Nova), na Avenida Tancredo Neves, principais pontos de partida dos veículos com destino ao interior sergipano.

