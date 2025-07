Transporte público: gestão Emília Corrêa faz em seis meses o que seria entregue em 11 anos

Em apenas seis meses, a prefeita Emília Corrêa realizou uma transformação significativa no sistema de transporte coletivo da capital. O que antes foi prometido para acontecer até 2035, começou a ser entregue já em 2025, com resultados visíveis para a população.

Entre as melhorias mais perceptíveis está a climatização da frota. Há seis meses, Aracaju não possuía sequer um ônibus com ar-condicionado em circulação. Hoje, já são 68 veículos climatizados, o que representa 14% da frota. A renovação também é expressiva: 39 ônibus zero quilômetro foram incorporados ao sistema, reduzindo a idade média da frota de 10,3 para 7,74 anos e retirando de circulação veículos com mais de 13 anos de uso. Outro avanço foi o congelamento da tarifa em R$ 4,50.

A sustentabilidade e a eletromobilidade também entraram em pauta com a inclusão inédita de 15 ônibus 100% elétricos. Pela primeira vez, a capital passa a operar veículos com emissão zero de poluentes. Esses ônibus, adquiridos pela prefeitura, foram cedidos às empresas operadoras em regime de comodato, permanecendo como patrimônio público e operando sob fiscalização direta do município.

A diferença em relação à gestão anterior é evidente. Enquanto o plano original previa apenas 9% de renovação anual da frota e a climatização total somente em 2035, a atual administração superou em meses metas antes planejadas para mais de uma década. Essa mudança estrutural é percebida nas ruas e nas experiências de quem utiliza o transporte público diariamente.

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, deixou claro que as pessoas estavam estressadas com ônibus sem a mínima condição, sempre quebrando. “Durante toda a campanha, eu ouvi de perto o que o povo mais reclamava: o transporte público. As pessoas estavam cansadas de ônibus velhos, lotados, sem conforto, e queriam uma solução de verdade. Eu prometi que ia enfrentar esse desafio e, em apenas seis meses, mostramos que promessa é compromisso. Hoje, Aracaju é a primeira capital do Nordeste com frota 100% elétrica no transporte coletivo urbano, com ônibus modernos, silenciosos, sem poluição e com ar-condicionado. Além disso, melhoramos a frota climatizada, reestruturamos linhas e mantivemos a tarifa congelada. Não foi só um investimento em ônibus; foi um investimento em dignidade, em respeito e em qualidade de vida. E isso é só o começo. Vamos continuar trabalhando para que cada vez mais pessoas possam se orgulhar do transporte que têm e se sintam cuidadas pela nossa gestão.

Dignidade no transporte coletivo

A auxiliar de serviços gerais Leonor Sousa Batista aprovou as mudanças e destacou o novo momento do transporte coletivo. Usuária da linha 080, ela afirma que os novos ônibus fizeram diferença no dia a dia. “A gente que está todo dia dentro do ônibus merece conforto, merece ônibus com ar-condicionado”, disse. Para ela, a ampliação das linhas e a chegada dos veículos climatizados representam mais respeito com quem depende do sistema.

Quem também comentou as melhorias foi o funcionário público Habib Rocha, de 62 anos. Em sua avaliação, a licitação será importante para resolver de vez os problemas do transporte, mas reconhece os avanços da gestão atual. “É um passo muito importante. A gente espera que chegue mais ônibus, ampliado para linhas mais distantes, e que outras pessoas também tenham a possibilidade de usufruir desse conforto”, ressaltou.

A assistente administrativa Silvania Maria Conceição, de 53 anos, também notou a diferença. “Eu moro em Nossa Senhora do Socorro, mas como trabalho aqui, utilizo os ônibus que circulam dentro da cidade. É possível sim perceber as melhorias”, contou. Segundo ela, a expansão dos ônibus com ar-condicionado para a Grande Aracaju é um avanço significativo. “É uma notícia muito boa. Fico feliz”, completou.

